El BCB, ya sin playoffs, quiere ser tercero

Decía Pablo Cuevas, entrenador del Vítaly-La Mar BCB, que quería llegar a la última jornada de la liga EBA con opciones de pelear el pasaporte para los playoffs por el ascenso. Para que eso fuera posible su equipo no debía fallar en esta recta final de la temporada y sí hacerlo los dos equipos cordobeses Eurogaza y Coto, primero y segundo. Los andaluces cumplieron los pronósticos y aseguraron su plaza en las eliminatorias, dejando ya sin efecto la derrota de los pacenses en el ajustado derbi de Moraleja. Así las cosas, ahora el objetivo del BCB en las dos jornadas que restan es subir al podio, ser terceros, un premio 'menor' tras lo acontecido en su magnífica segunda vuelta pero que se justifica con el enorme éxito social experimentado este curso fácilmente palpable en cada cita de La Granadilla.

De poco sirvió la victoria ante San Fernando del pasado fin de semana. El líder venció en la pista del Ática Sevilla por diez puntos (67-77) y Coto Córdoba hizo lo propio en su cancha con más holgura (95-68), con lo que sellaron la lucha por la LEB Plata. En realidad, las escuadras cordobeses han sido los grandes dominadores de la competición. El Vítaly peleará tras el parón de Semana Santa por acabar la liga tercero. Le quedan dos partidos: una salida ante el Ciudad de Dos Hermanas y recibir en Badajoz al Baublock, con el basketaverage muy complicado por el resultado en Cádiz (92-73). En principio, todo apuntaba a que se la jugarían en la última jornada ante el cuarto clasificado, pero desde el BCB no se fían. «El Dos Hermanas es un equipo que tiene mucha experiencia y que juega en su pista. Será un partido muy difícil aunque estén en la parte media baja de la tabla. El de Baublock también, pero confiamos en nuestra afición porque en casa solo hemos perdido un partido», subraya David Lozano, segundo de Cuevas, quien se ha tomado unos días de vacaciones.

Tres equipos con idéntico balance de victorias y derrotas (16-8) están situados entre el tercer y el quinto puesto. Aljaraque es tercero, cuarto Baublock y quinto es hoy el BCB. Están todos a tres partidos del empate cordobés de la cabeza, por lo que ya solo pueden ser terceros. «Estamos en ello ahora y para eso entrenamos duro. Desde el cuerpo técnico les hemos transmitido a los chicos que sería bueno para la ciudad y el club que lo logremos, que es mejor ser terceros que cuartos o quintos».

Podría ser el broche a una campaña que, en estas fechas, se podría calificar como de resurrección, ya que recuerda a tiempos pretéritos, salvando las distancias entre categorías. «Si uno lo analiza pensando en nuestra gran segunda vuelta, podemos tener la sensación de que nos hemos quedado en la orilla después de remar y remar, pero si lo vemos a nivel global desde que comenzó la temporada y las perspectivas que había de inicio, yo creo que la sensación es todo lo contrario y la temporada general está siendo todo un éxito, ya no solo por los resultados deportivos sino en lo social, porque la gente está respondiendo», resume Lozano, que recuerda una conversación al comienzo de la temporada con Pablo Cuevas sobre la planificación que nada tiene que ver con las charlas posteriores. «Es que esto ha ido muy bien. Hemos tenido suerte con los chicos que hemos traído, después con la incorporación de David –Mejía, un punto de inflexión–, además de que a nivel no deportivo, en lo social, todos han trabajado muy duro. Creo que más no se puede pedir. La gente tenía muchas ganas de ver baloncesto en Badajoz, el equipo está respondiendo, y es para estar satisfechos. Creo que se ha plantado una buena semilla y lo importante ahora es que se mantenga y crezca».

Un BCB que viene de superar en La Granadilla a un San Fernando que opuso resistencia hasta el ocaso del choque, algo que ya se olía el técnico, para el que se trata de un rival confeccionado para estar muy arriba. Lozano alaba la tensión impuesta en la recta final por sus pupilos para que el encuentro no se les escapara.

Le preguntamos al preparador si no siente cierta lástima de que este curso llegue a su fin, a lo que contesta afirmativamente, si bien el descanso en los estamentos del club es necesario. «Sí, la verdad es que da pena. Las cosas han ido saliendo bien y todo ha ido muy rápido o esa sensación te da porque ha ido bien. Pero a los chicos se le va notando la acumulación de trabajo, a nosotros también, y vamos necesitando un parón, aunque lo echemos de menos al segundo día», cierra David Lozano.