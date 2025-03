El BCB piensa en la séptima

No estará arropado por su numerosa hinchada de La Granadilla, pero sí por una inmaculada racha de seis triunfos consecutivos que le han permitido soñar ... por unos playoffs que de quimera se han transformado en reto, aunque muy complicado. El Vítaly La Mar BCB disputa este domingo en Sevilla –Pabellón Municipal de Pilas, 18.00 horas– un duelo ante el Real Betis Baloncesto que significaría, en caso de final positivo, la séptima victoria seguida de los pacenses, subidos en plena ola de euforia tras sus últimos resultados sobre el parqué y como club a nivel social, con unos 2.800 espectadores el pasado sábado en la cita ante el Ática Sevilla. «Es alucinante. Parecemos de una categoría casi profesional», valora Pablo Cuevas, entrenador del BCB.

Y como detrás de lo bueno siempre aparecen sombras de lo malo, el técnico avisa de que las sesiones del miércoles y del jueves serían duras porque ahora no deben descuidarse. La temida relajación. «Ahora todo va muy bien, tenemos mucha confianza, pero en Sevilla nos espera un equipo que aunque sea joven querrá competirnos el partido y no podemos relajarnos, hay que ir a por todas. Tendremos que perder algún día, pero que no sea porque nos hemos relajado», apostilla un Cuevas que es consciente de que entrar en playoffs es una meta difícil de alcanzar. «Sería muy bonito, pero es que ni ganando los seis partidos lo tendríamos hecho. Espero que podamos llegar a la última jornada con opción de clasificarnos. Estaría bien. Nosotros tendríamos que hacerlo perfecto y alguno de arriba tendría que caer».

Es verdad que la cabeza de la clasificación se ha apretado cuando hace mes y medio los dos titanes cordobeses parecían inalcanzables. Los cuatro primeros han sufrido resultados adversos estas jornadas, algunos infligidos por el propio BCB, pero deben perder al menos dos encuentros el Coto Córdoba, tres el Eurogaza y después comprobar el basketaverage, además de esperar la actuación de un Baublock que incluso protagoniza una racha superior a la pacense, con ocho triunfos seguidos que le han aupado al tercer puesto igualado con Coto Córdoba. Restan seis partidos al calendario y cualquier cosa puede suceder.

Lo que sí está claro es que el BCB quiere saborear su buen momento. «Estoy muy contento. Vamos a más. Me sorprende que parece que tenemos más gasolina que cualquier rival, eso dice mucho de nuestro trabajo. La confianza va en aumento, que eso es muy importante, porque muchos partidos se resuelven por la mínima o por arreones puntuales, y espero que este fin de semana no la fastidiemos», prosigue el preparador.

Cuevas no cesa de agradecer a la afición el apoyo que está mostrando esta temporada y que podría llegar a su pico la semana próxima ante el vecino CBA en La Granadilla, donde asegura que se sobrepasarán los 2.800 del sábado ante los andaluces. Hasta se sorprendió de que en pleno Carnaval acudieran unas 800 personas. «Es una suerte tremenda estar tan arropados. El sábado tuvimos un pequeño bache en el que nos remontaron diez puntos pero enseguida metes un par de canastas y vuelves a conectar con la grada, es un subidón», añade el técnico, que ante el cuadro sevillano vio a un equipo muy consolidado. «No estuvimos especialmente brillantes como otras veces. En defensa estuvimos menos centrados pero en ataque respondimos, con acierto en los triples y con un Vato –el georgiano fue el máximo anotador con 17 puntos– que ha mejorado. Además, el equipo está ya muy bien jerarquizado con sus roles. Sabemos quiénes son los titulares y quiénes los reservas, las rotaciones están claras y esa claridad te la dan las victorias y el no tocar lo que va bien».

City of Badajoz

No vive momentos tan felices el otro equipo pacense, el City of Badajoz Academy (CBA), que tiene la misma racha que el BCB pero en el caso opuesto, seis derrotas. Este sábado recibe al segundo, Coto Córdoba (Maristas, 19.00) con la necesidad de ganar pues su mala racha le ha conducido al tercer puesto de descenso, empatado con el cuarto, el Hache Publicidad Moraleja, que también juega el sábado ante un Peñarroya venido a menos que cuenta con un balance equitativo de victorias y derrotas, 10-10. Los moralejanos, que juegan en su pabellón a las 18.00, tampoco deben descuidarse porque tienen cerca la pérdida de categoría. Por último, también el sábado, el Lithium Iberia Sagrado Corazón, visita al Ática Sevilla (19.30) desde su décima posición y tras tres triunfos en los que además dejó una gran imagen.