El BCB permite soñar a La Granadilla

No son mexicanos inalcanzables, ni proceden de lejanas montañas o de países exóticos. Son gente de Badajoz, que compra el pan donde podemos hacerlo usted ... o yo. Gente cercana, que habla con cualquier aficionado que cada sábado se les acerque en un pabellón de La Granadilla que este curso parece de otra época. Hablamos de los responsables del Vítaly La Mar BCB, sus directivos y sus jóvenes voluntarios que se desviven por el club de sus amores sin contraprestación alguna. Su mensaje esta temporada ha calado hondo y cada vez son más los hinchas que disfrutan del baloncesto, con cifras que superan los 2.000 espectadores. Ni la más positiva de las predicciones podría imaginarlo. Si a este panorama se le suman dos victorias de prestigio ante el líder y el tercer clasificado del grupo D-B, se podría decir que queda instaurado un estado de felicidad en el club.

El técnico del BCB lo tiene muy claro y confirma el momento dulce con una frase que lo resume todo. «Llevo entrenando y en el baloncesto unos 24 años en Badajoz y nunca había sentido algo así», confiesa Pablo Cuevas al tiempo que recuerda aquellos tiempos míticos del extinto Círculo Badajoz, donde jugó y luego se convirtió en directivo su padre, Juan, vicepresidente del BCB. Desde entonces, salvo alguna aparición de la selección española, no se había visto vibrar tanto a la ciudad. «El equipo está en su mejor momento. Tenemos la mejor afición de toda la categoría EBA, que son muchísimos equipos por toda España. Están siendo una temporada y unas últimas semanas inolvidables. Como entrenador es lo más bonito que he vivido en 24, 25 años entrenando y en el baloncesto en Badajoz. Es como un sueño. Tengo 40 años y sigo mirando aquella época en la que aquí había mucho nivel y yo era un niño. Es difícil de explicar», relata.

Ampliar Buen ambiente en las gradas de La Granadilla. J. V. A.

Claro ejemplo de los beneficios de contar con una parroquia como la extremeña son lo tiros libres fallados por los cordobeses en la última cita (9-19). Y es que no es lo mismo lanzar desde la línea de personal casi en familia, con apenas 300 personas como público, que hacerlo con cerca de 2.500 gargantas desgañitándose en tu contra o haciendo sonar los aplaudidores para que te desconcentres. Un arma de doble filo pues ese exceso de tensión o excitación podría pasar factura incluso a los jugadores locales, si bien de momento la están encajando con sobresaliente. «Y eso que en este pabellón el graderío no llega directamente a la pista como sucede en otros, sino que está algo separado», apostilla Cuevas.

Pese a los días de vino y rosas, desde el club son realistas e inciden en la idea de proyecto de cantera, de mirar hacia el futuro y darle minutos a los canteranos. No se trata de ascender a la primera. De hecho, los playoffs del 2024 están lejos –el BCB cuenta con 9 victorias respecto a las 12 del segundo, Aljaraque, o las 14 del líder UCB Córdoba– ya que solo se clasifican dos equipos y los de arriba fallan poco. «El objetivo es quedar como el mejor extremeño del grupo y escalar algún puesto más –van séptimos–, entrar en playoffs sería tremendo, pero no lo tenemos en la cabeza. No hay que correr tanto. Ya nos tocará a nosotros. A lo mejor el año que viene».

Lo dice pese a los dos recientes triunfos caseros ante Coto Córdoba y UCB Córdoba, dos equipos hechos para alzarse a Plata. «Empezamos muy bien, competíamos bien e incluso éramos superiores a Córdoba y eso al equipo le dio más fuerza. Tuvimos un bajón en el tercer cuarto, sabíamos que íbamos a tenerlo y que el rival tiene que darlo todo en el tercer cuarto. Ellos cambiaron varias veces de defensa y siempre tardas en adaptarte y tienes dudas, pero lo supimos hacer», recuerda sobre el choque del pasado sábado ante el líder (84-71). La próxima cita es el domingo en la cancha del Sagrado Corazón (12.00 horas).

Mucho que ver en ambos triunfos es el aterrizaje del base David Mejía, a quien el técnico describe como muy «inteligente, cooperativo, mete mucho ritmo y obliga a las defensas. Un entrenador en pista». También se refiere al trabajo en la pintura de Sainsbury (14 puntos y 11 rebotes ante UCB), a quien considera de una categoría superior, capaz de absorber jugadores contrarios para permitir libertad y buenos tiros a sus compañeros. Más piezas claves son Isma Vázquez y Paulo Rodríguez, a los que se suman el georgiano Vato y el clásico local Lorido, que sigue dando guerra. Finalmente, el último fichaje Mamadou Souleymane Traoré, de Mali, con 18 años y 2.03 metros, compatibilizará el junior con el EBA. Tiene mucho físico pero también mucho que aprender.

«Las rotaciones de chavales se están afianzando. Salen y aportan todos, por ejemplo Jaime, que tiene un 40% en triples. La Granadilla anima mucho y la gente sale con más ganas. Se sienten más en casa y es el cocktail perfecto», afirma un Pablo Cuevas que no quiere despertar del sueño.