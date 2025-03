El BCB, a no perder comba

Marco A. Rodríguez Badajoz Viernes, 9 de febrero 2024, 20:54 Comenta Compartir

En La Granadilla no llueve ni una gota. Si acaso, solo las canastas del Vítaly La Mar BCB sobre el parqué. Así que, si el clima no acompaña por la borrasca Carlota, no hay excusa para acudir al pabellón pacense para apoyar al equipo de liga EBA ante el colista Cimbis, una gran ocasión para no perder comba en su buena racha de resultados. Y más después de las promociones aprobadas por el club, que quiere convertir este choque del sábado (19.00 horas) en una auténtica fiesta aprovechando el Carnaval. Murgueros y comparseros podrán entrar gratis, mientras que aquellos que se presenten disfrazados podrán adquirir su entrada por apenas dos euros, además de que se habilitará una zona con pintacaras para los niños y niñas. Quien decida ir, no estará solo. En los últimos compromisos en su feudo, el BCB ha contado con la colaboración de entre 2.000 y 2.500 gargantas que lo han llevado en volandas.

Un BCB que atraviesa el momento más dulce de la temporada. Dos triunfos de prestigio ante el poder cordobés de la competición, el líder y el tercer clasificado, UCB Camper Eurogaza y Coto Córdoba, además del asalto, con apuros y tras remontada final, en el Multiusos ante el Lithium Iberia Sagrado Corazón. Tras el Blaublock Gimnástica, que suma cinco victorias seguidas, es el equipo que más encuentros positivos encadena, tres. Permanece como la mejor escuadra extremeña en la séptima posición, igualado con el Ática Sevilla con un balance de 10-7, a un solo partido del San Fernando, quinto; y a dos del Blaublock y Coto, que son cuarto y tercero.

Pero la hoja de ruta no se mueve un ápice, como señala el técnico pacense Pablo Cuevas. En el BCB no se mira la clasificación ni se piensa en unos hipotéticos playoffs –que están de todas maneras casi inalcanzables– sino que se incide en el carácter de proyecto a medio y largo plazo basado en la cantera. «Nosotros damos muchos minutos a los jóvenes, incluso aunque eso nos haya costado partidos», argumenta un Cuevas que muestra respeto al adversario. «Será un partido difícil, ya que Cimbis peleará por su primera victoria», comenta el preparador respecto a un conjunto gaditano que no ha logrado ganar en ninguna de las 17 jornadas.

En el otro encuentro con extremeños, el Hache Publicidad Moraleja visita este sábado al San Fernando (El Parque, 20.30 horas) con la esperanza de que los sonados carnavales gaditanos confundan al cuadro local y poder dar la sorpresa. Unos locales que vienen de ganar al CBA a domicilio 66-73 con prórroga incluida, mientras los moralejanos poca batalla pudieron presentar frente el líder Córdoba, ante el que cayeron por 86-66.

Precisamente al líder lo recibirá este domingo el Sagrado Corazón (Multiusos, 12.00 horas), una cita donde los cacereños tendrán de dar lo mejor que tienen para plantar cara a los intratables cordobeses. También jugará el City of Badajoz CBA, que visita al Ciudad de Dos Hermanas a las 12.30 con la intención de poner fin a sus tres derrotas consecutivas.

