El BCB, una inversión rentable

Marco A. Rodríguez Badajoz Jueves, 22 de febrero 2024 | Actualizado 23/02/2024 15:01h.

No hay mejor camino para crecer que el de estar bien acompañado. Y el Vítaly-La Mar BCB quiere aprovechar el momento dulce que atraviesa, que atañe tanto a lo deportivo como a lo social, para no dejar escapar este tren que hace tiempo no se asomaba por Badajoz. Por ello, este miércoles reunió a un grupo de empresarios de la zona con el propósito de comunicarles que invertir en el club extremeño es una buena idea que otorga réditos. Ningún otro club de la liga EBA, la cuarta categoría nacional, tiene tanta repercusión y ninguno lleva a su cancha a más de 2.000 espectadores, con unos 1.000 socios simpatizantes. La ciudad le tendió la mano y ha sabido absorber su mensaje, pero, ahora que los playoffs se han puesto a tiro y que renace el sueño de ir a cotas mayores, es necesario un mayor apoyo del tejido empresarial. De ahí una convocatoria de la que el club, en boca de su vicepresidente Juan Cuevas, quedó satisfecha por el interés mostrado.

«Catalogaría la reunión de éxito total, sobre todo en cuanto a asistencia, porque la gente, si piensa que solo vamos a pedir dinero, no viene y ya está, y hubo mucha gente e interés. El alcalde les trasladó que era un proyecto muy saludable para la ciudad, que además no está muy sobrada de ellos, y les pidió más colaboración para que pueda consolidarse, porque si no metemos a más empresas no vamos a poder desarrollarlo como queremos, desde la base, con chavales», comenta Cuevas, contento por la presencia de sus patrocinadores y firmas que ya tienen relación con la entidad, alrededor de la quincena, pero también por otro grupo, más numeroso incluso, de otras que son ajenas pero que querían escucharles.

Nadie mejor que los propios patrocinadores principales del BCB, Vítaly y La Mar, para animar a sus homólogos a añadirse o al menos meditarlo. Andrés López y Pedro Martínez, respectivamente, explicaron a modo de testimomio las bondades de un club que hoy más que nunca –salvo en tiempos del mítico Círculo Badajoz– devuelve lo invertido con creces. «Es un club con alma», dijo Andrés López en relación a los valores sociales del BCB. «Nos da la posibilidad de aparecer en muchos sitios. Es una inversión con retorno», apostilló Pedro Martínez.

En la actualidad, en el ámbito privado, el BCB se sostiene con los patrocinios principales de Vítaly y el Cocedero La Mar. Una tercera pata sería la Fundación CB y una cuarta fundamental es la colaboración vía catering de las residencias de los chavales gracias a José Luis Iniesta. Además, se suman otras quince firmas con distintas colaboraciones o aspectos publicitarios. «A veces, si no encuentras a 'uno' que ayude con 10.000 euros es cuestión de buscar a 'diez' que te aporten 1.000», significa Juan Cuevas.

El alcalde, Ignacio Gragera, valoró que el club «está cumpliendo todo lo que prometió en verano y está ilusionando a toda una ciudad», al tiempo que lanzó un órdago a las empresas no vinculadas aún: «Os invito a formar parte del proyecto. Se está viendo que tiene visibilidad y que es rentable para las empresas». En ese sentido se manifestó también el presidente del BCB, Antonio Correa. Acudieron, además, Manuel Candalija, responsable de Deporte y Cultura de la Diputación de Badajoz, y Mariano García, presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz.

Desde el departamento de comunicación del BCB, Joaquín Cuadrado ofreció cifras interesesantes que confirman el salto experimentado, con un impacto en redes de unos 3 millones y un 500% de incremento en las interacciones, superando las 160.000, algo impropio para la categoría EBA. El club quiere aprovechar la inercia positiva pero precisa de compañeros de viaje. «Si Badajoz no puede soportar un equipo de EBA, apaga y vámonos», cierra Cuevas.