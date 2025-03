El BCB gana en la pista y en la grada

Redacción Badajoz Sábado, 24 de febrero 2024, 22:23 Comenta Compartir

El Vítaly La Mar BCB sigue sumando triunfos y con el de este sábado ya son seis los partidos que el equipo de Pablo Cuevas ha vencido de forma consecutiva, ganándose el derecho de pelear por los primeros puestos en el tramo final de la temporada. Victoria en la pista y también en la grada, donde unos 2.800 aficionados acudieron a la cita, muy cerca del objetivo de los 3.000. No fue en absoluto sencillo el envite ante un Ática Sevilla Coria que no se dejó doblegar y que llegó a remontar una gran desventaja. No obstante, el corazón del BCB en su caldera, sumado al gran acierto en los lanzamientos de tres, fue el gran cóctel que puso rúbrica a una trabajada victoria.

El encuentro comenzó con un gran acierto desde la línea de tres del equipo local que le permitió adquirir una temprana ventaja. No obstante, el Ática Sevilla Coria no se desenganchó y mantuvo un marcador muy parejo hasta que en el tramo final el equipo de Pablo Cuevas no escatimó en recursos para lograr marcharse al primer asueto del partido doce puntos arriba y con un triple espectacular de David Mejía sobre la bocina (28-16).

En el segundo cuarto, el choque seguía exponiendo los mismos cánones: un BCB que dominaba y un rival que aguantaba el pulso sin perder la fe. El equipo andaluz recortó distancias gracias a su buen hacer bajo el aro y en el tiro exterior redujo la desventaja a tres puntos (34-31), lo que hizo pedir tiempo en el bando local. El Ática Sevilla, que logró ponerse por delante tras esta pausa, mostró sus credenciales en ataque y su concentración en defensa. Una genialidad en forma de triple de Isma Vázquez restableció la igualada y otros tres más de Jesús Baena devolvieron la ventaja antes del descanso (49-43).

El equipo coriano siguió combativo tras el descanso, pese a lo certero que seguía el BCB. Pese a que los locales no daban tregua con una alta puntuación que se acercaba al centenar, el contrincante seguía muy tenaz ante la adversidad en el marcador. Pero el equipo de La Granadilla no quería fallar a una afición que no dejó de apoyar y, a base de garra –y de un buen puñado de triples– gestó una nueva renta con la que llegó al final del tercer cuarto 70-55. En el último cuarto ya sí se notó más sosegado a un BCB que veía que su renta esta vez no iba a peligrar. Ática Sevilla intentaba sin éxito recortar y Cuevas rotaba con los juveniles hasta el 95-81 final. David Sainsbury fue MVP un partido más con 25 puntos de valoración. Vato Gachechiladze fue el máximo anotador con 17 puntos.

CBA y Moraleja

Peor le fueron las cosas al City of Badajoz CBA, que cayó con claridad en la pista del Peñarroya por 77-57. La pareja Morales-Espinosa hizo mucho daño a los pacenses con 18 y 21 puntos.

Y en el último partido de la noche, el Hache Publicidad Moraleja casi sorprende al Baublock (75-72). Último desplazamiento de un duro mes de febrero para el Hache Publicidad Moraleja de Liga EBA, que viajó hasta El Puerto de Santa María (Cádiz) con las pilas puestas para enfrentarse al candidato Baublock Gymnástica. El equipo moralejano jugó un buen partido e iba muy mentalizado tras las últimas derrotas seguidas, dos fuera de casa y la pasada en su feudo, ya que comenzó el partido de tú a tú hasta y en la recta final del primer cuarto se puso por delante llegando al final del mismo con un 14-18. Nada más comenzar el segundo cuarto el Hache Publicidad Moraleja en los dos primeros minutos encestó tres triples seguidos, abriendo un hueco de 10 puntos de diferencia con un 17-27 a ocho minutos para llegar al descanso. Continuó jugando muy tranquilo, concentrado en las jugadas y muy cómodo debajo de ambos aros, haciendo que se llegara al descanso con un 29-40 y 11 puntos de diferencia.

Tras el descanso, el equipo local encestó dos triples seguidos que no pusieron nerviosos y siguieron haciendo su juego el equipo moralejano, llegando a tener a falta de 5.50 para el final de este cuarto una diferencia máxima de 15 puntos con un 35-50 y llegando al final del mismo con un 48-57. El ultimo cuarto fue de infarto y emocionante, ya que el equipo gaditano se puso las pilas que no las llevaba puestas en todo el partido y comenzó a defender y acercarse en el electrónico empatando a falta de 2,09 para el final con un 71-71, dándole la vuelta al marcador y ganando el encuentro por 75-72 . Los mejores del equipo extremeño fueron Gascon con 15 puntos y 6 rebotes, el pívot brasileño Batista con 12 puntos, 12 rebotes y 23 de valoración, Pérez con 12 puntos, 4 rebotes y 16 de valoración, además del dominicano Bonet con 11 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración.

Temas

Baloncesto