HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 22 de noviembre, en Extremadura?
Sharif Idris fue uno de los destacados del BCB en ataque. J. V. Arnelas
Tercera FEB

El BCB doblega y da caza en la tabla al San Antonio

El Bosco Mérida se impuso al City of Badajoz Academy en el otro derbi disputado este sábado

R. H.

Badajoz

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:18

Comenta

El Vítaly La Mar BCB continúa invicto como local. Los pacenses regresaron a la senda de la victoria y volvieron a derrotar a otro líder, el San Antonio, en un partido donde supieron sufrir pese a las bajas de Álex Young (aún recuperándose de un esguince) y Jake Wojcik (con leves molestias tras un golpe en la rodilla).

El encuentro comenzó igualado, con los cacereños golpeando primero y llevando la iniciativa en el marcador hasta el ecuador del primer cuarto. A partir de ahí, Ruslan, Sharif y Méndez comenzaron a imponer su dominio interior. López y Dani Lara respondían desde el perímetro, y Paredes replicaba también desde larga distancia. Tras cuatro minutos disputados, llegó un susto importante con la caída de Isma Vázquez, que sufrió una conmoción, aunque pudo recuperarse sin problemas. El primer cuarto concluyó con una canasta de Méndez que dejaba el 19-16.

La corta renta local se mantuvo en el segundo cuarto, donde se vivió un atractivo duelo entre Osés y Dani Lara. De nuevo, el poderío reboteador de los pacenses, con Sharif y Méndez al frente, marcó las diferencias, permitiendo al equipo de Pablo Cuevas llegar al descanso con ventaja, 38-36.

Tras el paso por vestuarios, el técnico cacereño, Antonio Tienza, pidió mayor intensidad defensiva a los suyos, pero se encontró con el acierto exterior de Adri Méndez y David Mejía, que ampliaron la ventaja local hasta los 11 puntos a falta de tres minutos para el final del tercer cuarto. Dani Lara y López tiraron de recursos en los instantes finales del periodo y lograron recortar distancias (50-55).

Con todo por decidir en el último cuarto, el Vítaly La Mar BCB mostró su mejor versión. Pablo Osés y David Mejía aportaron verticalidad y velocidad en las transiciones, mientras que Djungu y López buscaban generar peligro sin éxito. Isma Vázquez destacó en la dirección y en el acierto ofensivo. Mejía volvió a aparecer en ataque y Sharif remató el encuentro con una canasta que certificaba la diferencia de 10 puntos y el 71-61 final.

Con esta victoria, los pacenses se colocan líderes del grupo de manera momentánea, a la espera de que disputen sus partidos rivales directos como Huelva y Gimnástica.

El mejor del encuentro fue Adri Méndez, con 10 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 20 de valoración. En el San Antonio brilló el pacense Dani Lara, con 14 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y 19 de valoración.

En el otro derbi de la jornada del sábado, el Bosco Mérida se impuso con claridad al City of Badajoz Academy (83-60), dominando todos los cuartos (21-15; 22-15; 19-16 y 21-14) con 19 puntos de Juselino y 11 rebotes de Jimbu.

El domingo completan la séptima jornada del grupo DB de Tercera FEB la visita del Hache Publicidad Moraleja al Peñarroya y el duelo casero del Sagrado frente al Portuense, ambos a las 18.00.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  2. 2 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  3. 3

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  4. 4

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  5. 5 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  6. 6 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  7. 7 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  8. 8 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  9. 9 Hasta siete viviendas afectadas en un incendio en Hervás
  10. 10 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El BCB doblega y da caza en la tabla al San Antonio

El BCB doblega y da caza en la tabla al San Antonio