El BCB doblega y da caza en la tabla al San Antonio

R. H. Badajoz Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:18

El Vítaly La Mar BCB continúa invicto como local. Los pacenses regresaron a la senda de la victoria y volvieron a derrotar a otro líder, el San Antonio, en un partido donde supieron sufrir pese a las bajas de Álex Young (aún recuperándose de un esguince) y Jake Wojcik (con leves molestias tras un golpe en la rodilla).

El encuentro comenzó igualado, con los cacereños golpeando primero y llevando la iniciativa en el marcador hasta el ecuador del primer cuarto. A partir de ahí, Ruslan, Sharif y Méndez comenzaron a imponer su dominio interior. López y Dani Lara respondían desde el perímetro, y Paredes replicaba también desde larga distancia. Tras cuatro minutos disputados, llegó un susto importante con la caída de Isma Vázquez, que sufrió una conmoción, aunque pudo recuperarse sin problemas. El primer cuarto concluyó con una canasta de Méndez que dejaba el 19-16.

La corta renta local se mantuvo en el segundo cuarto, donde se vivió un atractivo duelo entre Osés y Dani Lara. De nuevo, el poderío reboteador de los pacenses, con Sharif y Méndez al frente, marcó las diferencias, permitiendo al equipo de Pablo Cuevas llegar al descanso con ventaja, 38-36.

Tras el paso por vestuarios, el técnico cacereño, Antonio Tienza, pidió mayor intensidad defensiva a los suyos, pero se encontró con el acierto exterior de Adri Méndez y David Mejía, que ampliaron la ventaja local hasta los 11 puntos a falta de tres minutos para el final del tercer cuarto. Dani Lara y López tiraron de recursos en los instantes finales del periodo y lograron recortar distancias (50-55).

Con todo por decidir en el último cuarto, el Vítaly La Mar BCB mostró su mejor versión. Pablo Osés y David Mejía aportaron verticalidad y velocidad en las transiciones, mientras que Djungu y López buscaban generar peligro sin éxito. Isma Vázquez destacó en la dirección y en el acierto ofensivo. Mejía volvió a aparecer en ataque y Sharif remató el encuentro con una canasta que certificaba la diferencia de 10 puntos y el 71-61 final.

Con esta victoria, los pacenses se colocan líderes del grupo de manera momentánea, a la espera de que disputen sus partidos rivales directos como Huelva y Gimnástica.

El mejor del encuentro fue Adri Méndez, con 10 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 20 de valoración. En el San Antonio brilló el pacense Dani Lara, con 14 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y 19 de valoración.

En el otro derbi de la jornada del sábado, el Bosco Mérida se impuso con claridad al City of Badajoz Academy (83-60), dominando todos los cuartos (21-15; 22-15; 19-16 y 21-14) con 19 puntos de Juselino y 11 rebotes de Jimbu.

El domingo completan la séptima jornada del grupo DB de Tercera FEB la visita del Hache Publicidad Moraleja al Peñarroya y el duelo casero del Sagrado frente al Portuense, ambos a las 18.00.

