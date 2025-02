El BCB descarta comprar una plaza en LEB Plata

El baloncesto español, especialmente en sus categorías más humildes, se ha convertido en los últimos años en una especie de mercadillo veraniego de plazas, lo ... que siempre supone una afrenta a la competición y a los méritos de los clubes que conquistan sus ascensos en la cancha, deportivamente. El Vítaly-La Mar BCB no entrará en ese juego en los próximos meses y ya ha descartado la compra de una plaza en una LEB Plata donde, casi seguro, se abrirá alguna oportunidad en la conferencia este o en la oeste. La economía manda, y, pese al tirón experimentado esta temporada de enorme éxito social en el heredero del viejo Círculo, en la entidad pacense no van a dar ese paso y están centrados en cerrar las cuentas del curso de la mejor manera posible.

«Tendrían que cambiar mucho las cosas para intentar optar a una plaza de LEB Plata. Ahora mismo este club no se lo puede permitir, no tenemos suficiente capacidad económica para una liga mucho más cara y que obligaría a hacer una gran inversión», sostiene el presidente Antonio Correa, quien apunta además que la factura por la atención a la cantera, el programa de becas, la residencia, etc., se ha multiplicado en la última campaña y es lo que centra hoy el trabajo en los despachos para que los números cuadren. «Hombre, las palabras se las lleva el viento y si viniera un inversión millonario sería otra cosa, pero en este momento lo tenemos descartado. No hay presupuesto para eso, por mucho que nos gustase», añade Correa.

El presidente avanza que, pese a que los planes no alcanzan tan alto, se quiere ser más ambicioso de cara a la próxima temporada. Apuntalar al equipo senior –que terminó tercero y cerca de los playoffs– al tiempo que mimar una cantera que no deja de crecer para consolidar el objetivo de pelear el ascenso deportivo. «Dejaremos una base o columna vertebral en la plantilla y daremos un paso más con algunos fichajes que la mejoren. Ya estamos preparando cosas en lo social o por ejemplo en el tema de los abonos, aunque todavía es muy pronto, como crear un abono vip un poco más caro con asientos numerados para cada socio».

Si hay alguien autorizado para hablar de cantera en el BCB es su entrenador Pablo Cuevas, fiel defensor de unos jóvenes a los que colma de oportunidades y minutos. Justo después de ir a recoger a algunos de ellos al colegio charla con este diario sobre la necesidad de atenderla correctamente para garantizar el futuro del club. «Es que lo de subir tan rápido no me gusta. No creo en esos proyectos que luego caen muy rápido. Yo tengo un compromiso adquirido con estos jugadores y un equipo en LEB Plata sería cortarles su proyección, porque habría que hacer otro tipo de plantilla en la que no tendrían sitio. Y eso que para mi como entrenador sería muy atractivo que se hiciera, pero prefiero ir paso a paso», argumenta el técnico.

Su mensaje ha circulado mucho estos días por la publicación de un vídeo en el que calma la frustración de sus pupilos del juvenil traer caer en el Campeonato de España. «La verdad es que estoy muy sorprendido de que haya tenido tanta repercusión, creo que unas 300.000 visualizaciones en 'Tik-Tok', pero no es nada extraordinario. Siempre les digo esas cosas y me salieron de forma espontánea». Nunca antes se había llegado tan lejos en esa categoría y al 'coach' no le gustó que su vestuario pareciera un funeral. «En el BCB cuidamos mucho la cantera, somos sus tutores y hasta a veces soy como un padre para ellos, ya que vienen aquí de fuera y están solos».

Tiene claro el BCB que quiere ver la próxima temporada, con amplia presencia de sus jóvenes valores y un equipo competitivo que escale en sus pretensiones. Y en lo social, mantener lo logrado –pese a que será difícil repetir, dice–, que no es poco con más de 3.000 personas en La Granadilla en algún partido para ser liga EBA. «Tenemos que fijarnos como objetivo como mínimo meternos en fase ascenso. Y ojalá lograrlo en la pista con estos chavales, que tienen que disfrutar del camino. Si compramos una plaza no tendría sentido todo lo que estamos haciendo. Me niego, incluso aunque fuera viable».

Cuevas ahonda en la capacidad del club respecto a la base y su crecimiento. Afirma que están recibiendo multitud de llamadas de gente interesada y consciente de que se está trabajando muy bien esa parcela. «Queremos que el BCB se convierta en el mejor club de Extremadura», subraya Cuevas, para quien sería necesaria también una mejora en la infraestructura del club. «Aquí hay cuatro personas que no hemos tenido ni un respiro». Ha valido la pena.