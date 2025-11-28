El BCB, a consolidarse en la zona alta ante el Caja 87 B

R. H. Badajoz Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:24 Comenta Compartir

Nueva jornada en Tercera FEB y nuevo desplazamiento para el Vítaly La Mar BCB, que viajará nuevamente a tierras hispalenses para enfrentarse este sábado, a las 20.00 horas al filial del Caja 87. El conjunto sevillano, rival directo de los pacenses, ocupa actualmente la sexta posición con solo una victoria menos y una derrota más, lo que convierte el duelo en un choque clave para la parte alta de la tabla.

El Caja 87 B llega a la cita convertido en el equipo más en forma de la categoría. Encadena cinco victorias consecutivas, una racha inigualable en toda la conferencia. En su primera temporada tras recoger el testigo del Real Betis en la competición, el filial está firmando un gran inicio de curso: buen trabajo desde el banquillo, solidez colectiva en ambos lados de la pista y un juego coral que lo ha impulsado en la clasificación. A nivel individual, sobresale la figura de Andrade, combo base-escolta que marca el ritmo ofensivo del equipo.

Por su parte, el Vítaly La Mar BCB afronta esta novena jornada con el objetivo de sumar una nueva victoria y afianzarse en la zona alta. Pablo Cuevas recupera efectivos importantes: Jake Wojcik y Alex Young han podido completar los entrenamientos con normalidad durante la semana y estarán disponibles para el encuentro. En una jornada marcada por enfrentamientos directos entre los equipos punteros, los pacenses se medirán a un exigente rival para continuar defendiendo los puestos de ascenso.

El resto de equipos extremeños del grupo DB de Tercera FEB también disputarán sus partidos este sábado. A las 17.30 horas, el City of Badajoz Academy recibe al Ciudad de Dos Hermanas en su intento de despegarse de la zona baja. Mismo objetivo que el Hache Publicidad Moraleja, que juega en casa ante el Ática Sevilla CB Coria (18.00 horas), así como el Sagrado, que visita al Peñarroya a las 18.30. El Bosco Mérida tratará de seguir la estela del liderato en la cancha del Portuense (20.00), al igual que el San Antonio, en un duelo directo con el Huelva Comercio (20.00 horas).

Luto en el baloncesto pacense

El deporte de la canasta está de luto en Badajoz tras conocerse el fallecimiento de Jesús Ramírez de Lucas, quien fuera presidente del Club de Baloncesto BBC en los años 80. El BCB transmitió este viernes sus condolencias y destacó que su dedicación, compromiso y amor por el baloncesto dejaron una huella imborrable en todos aquellos que compartieron camino con él. Desde la entidad extremeña resaltan que trabajó incansablemente por el crecimiento del deporte y por su comunidad, convirtiéndose en un referente de entrega y liderazgo.

