El BCB conquista la tercera plaza

Redacción Badajoz Sábado, 13 de abril 2024, 22:54 Comenta Compartir

Jornada final en el grupo D-B de la liga EBA con un buen cierre para el Vítaly La Mar BCB, que certificó su tercer puesto en la temporada regular, el objetivo a conquistar una vez conocido que las dos plazas de playoffs las aseguraban los equipos cordobeses Eurogaza y Coto, primero y segundo. En un escenario inmejorable como La Granadilla, fiel acompañante durante esta campaña para la esperanza del baloncesto pacense, el BCB superó sin contemplaciones al Baublock Gymnástica con un contundente 106-71 y acaba en el podio en una última jornada donde el resto de los equipos extremeños cayeron, si bien Moraleja, Sagrado y CBA tenían poco en juego.

El Vítaly La Mar BCB dejó un buen sabor de boca a los más de 2.000 espectadores que se dieron cita en La Granadilla. Además, el club, fiel a su filosofía de cantera, terminó el choque con tres debutantes llegados desde la cantera: Saúl Casas, Manuel Álvarez y Roberto Tribiño, logrando un fin de fiesta más feliz aún si cabe en un sábado en el que también se homenajeó a las leyendas del baloncesto pacense que triunfaron en Badajoz en la década de los 70.

El choque se mostró al principio muy parejo. El BCB quería controlar el juego y el marcador, mientras que el Baublock sabía contrarrestarlo con un juego rápido e intenso. La contribución ofensiva del equipo local fue, como casi durante toda la temporada muy coral, aunque Isma Vázquez resultó el más certero, probando y anotando desde varias distancias. Al primer asueto del partido se llegó con una ajustada ventaja del BCB (29-24). Antes del descanso, el equipo local pisó el acelerador para adquirir una importante renta que consiguió en gran parte por el acierto de David Sainsbury y de David Mejía. Los de Pablo Cuevas querían amarrar el tercer puesto y aquí dieron un importante paso hacia adelante dejando el marcador en 62-41 justo antes del paso por vestuarios.

Ya más cómodo gracias a su renta, el BCB pudo desplegar todo su potencial sobre la cancha tras el descanso. Da igual quién estuviera en la pista, ya que todas las piezas del equipo estaban engrasadas. Al término del tercer cuarto, la jugosa ventaja ya dejaba entrever que iba a haber un gran fin de fiesta en La Granadilla (85-53). Finalmente, en el último acto y con muchos canteranos el marcador dejó claro que el Vítaly La Mar venció y convenció en esta última cita liguera en la que cuatro pacenses llegaron a coincidir en el quinteto durante un buen puñado de minutos (106-71).

Los jugadores más destacados en el cuadro local fueron Sainsbury, MVP con 39 puntos de valoración, 16 puntos anotados y 20 rebotes, junto con Isma Vázquez, que anotó 24 puntos y registró 31 puntos de valoración.

El Lithium Iberia Sagrado Corazón fue el segundo mejor clasificado de los extremeños, defendiendo ayer el octavo puesto aunque cayó al recibir al Dos Hermanas por 68-75.

También perdió en esta jornada unificada en horarios el Hache Publicidad Moraleja, en la pista del Aljaraque por 80-70, finalizando la liga en el puesto once de la tabla con 10 partidos ganados y 15 perdidos. Los mejores de los moralejanos fueron Gascón con 15 puntos, 4 rebotes y 7 de valoración, el dominicano Bonet con 14 puntos, 7 rebotes y 19 de valoración, Batista con 16 puntos, 10 rebotes y 12 de valoración, además de Pérez con 9 puntos 2 rebotes y 3 de valoración.

Derrota clara también para el City of Badajoz CBA en su visita al CB Coria por 100-77. Los pacenses no se jugaban nada pues ya estaban descendidos, a la espera de que se decidan las plazas del grupo D-B de EBA que no se ocupen porque los ascensos deportivos no cuajen en los despachos. Bien lo sabe el CIMBIS.