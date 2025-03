El BCB cierra la pintura con Khadim Fall

La pintura ya está asegurada. Llega a las filas del Vítaly La Mar BCBadajoz Khadim Fall, senegalés de 23 años y 2.08 metros de ... altura.

Formado en las categorías inferiores del Santo Domingo Tenerife y tras pasar por Cáceres en su etapa junior y posteriormente a UCAM Murcia, donde compaginó entrenos en ACB y Liga EBA, el senegalés recala en el cuadro pacense tras su última experiencia en liga EBA en el Marín de Galicia. Además, cuenta con experiencia en la selección sub18 con Senegal.

De su juego destaca su gran salto y capacidad reboteadora, su explosividad a la hora de ir al aro, así como sus tiros exteriores. Khadim se ejercitó esta semana y será de la partida del próximo sábado en el derbi pacense ate el City of Badajoz.

Un derbi pacense de EBA se celebrará finalmente en el pabellón de Las Palmeras. El City of Badajoz Academy (CBA) recibe este sábado a las 19.00 horas al vecino Vítaly La Mar BCB y no podrá ser en La Granadilla, que está ocupada a esa hora. Además, el equipo local para esta cita, CBA, ha decidido que el choque sea día del club y cobrará una entrada de 10 euros, algo que no ha sentado demasiado bien a la numerosa hinchada de esta temporada del BCB.