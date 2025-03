El BCB, ante la oportunidad de adueñarse de su destino

En los entresijos más recónditos del corazón del Vítaly La Mar BCB se palpa ese pellizco, la inquietud, el nervio súbito incontrolado y esa ... impaciencia que mariposea por el estómago. «Veo mucha más tensión, sobre todo porque han peleado mucho por tener la oportunidad de jugar este partido y los chavales son conscientes de que no todos los fines de semana se disputa un choque de esta importancia», comenta el técnico Pablo Cuevas a este diario.

Y es que el del sábado (19.00 horas) en La Granadilla no es un compromiso más, los pacenses se mantienen firmes en su objetivo de sostener la mirada a un playoff de ascenso que de momento les es esquivo y ante el Huelva Comercio, el equipo que actualmente le priva de ese privilegio al aventajarle en un triunfo en la segunda plaza, afrontan una final sin cuartel, otra más, porque el itinerario no afloja y la exigencia es máxima. «Nosotros ya no nos podemos permitir perder ningún partido si queremos tener opciones, pero el deportista al que le gusta competir es para lo que se prepara y nuestros chavales están con muchas ganas».

Se desafían dos estilos contrapuestos, con filosofías en las antípodas, porque los onubenses cuentan con un roster más experimentado y trufado de hombres con kilómetros de parqué en sus piernas y mucho oficio en la pintura, mientras que en los pacenses impera la juventud y una apuesta cerrada por la formación, «en la inexperiencia del juego en estático a lo mejor vamos a cometer más errores, pero a campo abierto no creo que nos puedan seguir», resalta el preparador extremeño sobre las claves por las que puede circundar la trama del encuentro.

La ventaja es que el alquimista táctico del BCB cuenta con la receta para doblegar a su adversario y materializar el 'sorpasso', porque en la primera vuelta ya vencieron por 60-73, lo cual le otorga una ventaja adicional en forma de 'basket average' que puede ser decisiva. En aquella cita sobresalieron David Sainsbury e Isaiah Willis, dos piezas fundamentales que no podrán marcar las diferencias. En el caso del americano, una lesión de rodilla truncó su progresión en su mejor momento, aunque su regreso parece inminente. Por otro lado, la onda expansiva de la marcha del pívot navarro aún retumba en los cimientos del vestuario, «estamos hablando del capitán y de uno de los referentes». Además, en la víspera del inicio del curso también perdieron a otro de sus bastiones, David Mejía, «este año hubiera sido uno de los pilares de la temporada y no pudimos contar con él». Lesiones, fichajes frustrados y problemas extradeportivos han jalonado la actualidad del BCB, sin embargo, los contratiempos no han mermado las prestaciones de la escuadra extremeña, con sus opciones intactas, exhibiendo «capacidad de adaptarnos y de seguir encontrando soluciones frente a los problemas».

Pablo Cuevas considera que la campaña anterior la primera vuelta les descartó de la lucha por las cotas más altas, pero este año «hemos fallado muy poco, hemos mejorado mucho los resultados fuera de casa». Subir es una ambición, pero nunca una obligación ni una obsesión para la entidad pacense, cuya prioridad es mimar su cantera porque «es el mayor valor que tenemos, los partidos los están sacando júniors y y séniors de primer año». A la hora de referirse a los chicos que maduran bajo su tutela, su voz se timbra con matices de mucho orgullo «son chavales que han llegado siendo niños y en un año y medio casi que los tenemos ya hechos hombres».

El otro pilar maestro es sin duda la afición, que alienta y vibra cada sábado ampliando una fiebre por el baloncesto que estaba aletargada pero viva y que resplandece con vigor. La principal satisfacción es «darle esa ilusión a la ciudad de que acudan con toda la motivación del mundo a vivir una tarde bonita, una tarde especial».