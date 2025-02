El BCB se aferra a La Granadilla

Para cualquier equipo es necesidad imperiosa hacer de su feudo un fortín inexpugnable. En esas se encuentra el Vítaly La Mar BCB, que regresa un mes después este sábado (19.45 horas) a La Granadilla, el escenario donde solo ha caído en uno de sus ... partidos en lo que va de curso. Desde el club pacense se quiere aprovechar la inercia de esa especie de renacida afición al deporte de la canasta en la ciudad para que lleven en volandas a los chicos de Pablo Cuevas, que tendrán al otro lado de la pista un adversario de altas prestaciones, el Coto Córdoba, tercero en el grupo D-B de la liga EBA.

Un BCB que ha bajado enteros en la clasificación. Tras un gran comienzo con el que se codeó con el podio, ahora ocupa el octavo puesto con el mismo balance de victorias y derrotas, siete. Mucho que ver en esa caída fueron algunos partidos que se escaparon en finales apretados, como la semana pasada en Peñarroya (75-73), o en el derbi ante CBA (89-88) en Las Palmeras o en el Municipal de Coria ante el Ática Sevilla (69-67). «Llevamos varios partidos así y la verdad es que es una pena. Son las consecuencias de tener una plantilla tan, tan, joven. Le falta experiencia al equipo para manejar esos finales de partido, pero prefiero hacer una lectura constructiva porque estamos trabajando a medio plazo, jugando muchas veces medio partido con tres junior en pista y estamos compitiendo pese a algunos arbitrajes que son muy caseros», comenta el entrenador.

Y es que la filosofía dominante en el club extremeño es la de apostar por el futuro, por la cantera. Y eso tiene un precio a pagar con resultados que no llegan siempre de manera inminente. «Debido a la gran energía y buena forma de los jóvenes ganamos la Copa y cuatro o cinco partidos al comienzo casi seguidos, con tanta gente viniendo a vernos. Pero la gente debe entender que esto tiene un proceso y a veces no es fácil acelerar. Yo estoy muy tranquilo. Es lo que queremos porque está demostrado que es lo que tiene continuidad. Tener una base, un prestigio para que los chavales de Extremadura quieran venir aquí y no tener que contratar a 12 profesionales cada año».

«Cuando viene tanta gente los chavales salen más motivados. Se están enganchando aficionados de verdad al baloncesto que saben lo que estamos haciendo» Pablo Cuevas Técnico del Vítaly La Mar

Pablo Cuevas asegura estar «jodido» un par de días tras perder un choque, pero en general dice estar «muy contento» por todo lo que están haciendo, tanto sobre el parqué como fuera de él, con una labor de promoción muy meritoria que ha conducido a que entre 1.500 y 1.800 espectadores se dejen la garganta cada sábado. «Es alucinante, la verdad. Yo esperaba que fueran unos 200 o así. Cuando viene tanta gente los chavales salen más motivados. Se están enganchando, aficionados de verdad al baloncesto que saben lo que estamos haciendo. Todo suma. Nuestros patrocinadores son buena gente, las instituciones ayudan, etc. Hay que disfrutar de este buen momento y que sigan acudiendo, que no lo dejen por varios resultados malos porque estamos trabajando a tope para que haya baloncesto en Badajoz para mucho tiempo. Llevamos cuatro meses. No hay que saltar pasos».

Mejía, de Suecia a Badajoz

La intención del BCB es que La Granadilla sea una auténtica fortaleza. La amenaza de este sábado es un Coto Córdoba muy reforzado. Allí les ganó el conjunto pacense pero ahora es otro equipo, a juicio de Cuevas. «Tenemos nuestras opciones siempre que podamos meter mucho ritmo y nos dejemos la piel».

Un BCB que podrá contar con su nueva incorporación, el base catalán de 23 años y 1.83 metros David Mejía, procedente de la liga sueca (promedio de 16,3 puntos en el Alvik), con experiencia en LEB Plata (Villarrobledo y La Roda) y EBA, formado en la cantera del Grup Barna de Barcelona. «Viene bien recomendado por nuestros contactos en Barcelona. Lleva varios días con nosotros y tiene buena pinta», habla de él su técnico. «Mejía se caracteriza por tener dirección de juego, correr la pista, dotes defensivos y toma de decisiones desde el uno contra uno», señala el club en una nota. David menciona «sentirse ilusionado y motivado de estar aquí y con ganas de sentir a la afición en La Granadilla».

Una incorporación necesaria pues puede atajar el problema de la carencia en el puesto de base tras la marcha de Hugo Rey.