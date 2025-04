El Barça impone la lógica ante el pundonor del Miralvalle

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Domingo, 30 de enero 2022, 11:13 Comenta Compartir

Al final, la misión imposible no pudo ser posible ni el Miralvalle pudo protagonizar la sorpresa de la temporada. Enfrente tenía a un Barça CBS que ha puesto la directa a la Liga Femenina y que no dio concesiones más que en los diez primeros minutos. Eso sí, su victoria final por 21 puntos (50-71) no reflejó con exactitud lo vivido en el parquet entre el todopoderoso líder de las Liga Femenina Challenge y un equipo que trata de eludir los puestos de descenso.

Se puede decir que el Miralvalle trató de tú a tú al Barça en muchos compases del encuentro. Entre ellos, los diez primeros minutos. Y eso que pronto se vio que no iba a ser el día de Kamilah Jackson y Karina Konstantinova, las mayores responsables de producir juego ofensivo, una en el poste bajo y otra en el alto.

En el caso de la americana, dos faltas personales en los tres primeros minutos la mandaron al banquillo. Cuando volvió, se le nublaron las ideas a la hora de atacar la canasta contraria. En el caso de la búlgara, apenas fue capaz de fabricar situaciones de tiro y palideció entre numerosas pérdidas.

Y aun así, el Miralvalle alternó ventajas gracias en los minutos que tuvo oxígeno para defender, recuperar y correr, con Uchendu, Muruguarren y María Romero como principales estiletes. Con 15-15 se cerró el primer cuarto.

MIRALVALLE 52 - 71 BARÇA CBS Hierros Díaz Miralvalle: Ijeoma Uchendu (18), Kamilah Jackson (4), Alicia Morales (1), Laia Moya (2), Karina Konstantinova (4) –cinco inicial–, Carla Ollero (2), María Romero (4), Nora Pérez, Victoria Reynolds (7) y Nicole Murugarren (8).

Barça CBS: Julia Rueda (2), Marta Canella (4), Kristina Rakovic (5), Claudia Calvelo (1), Alejandra Quirante (10) –cinco inicial–, Lucía Navarro (2), Deva Bermejo (6), Laia Anducas (6), Carolina Guerrero (14), Itziar Llobet (9) y Abbie Wolf (12).

Parciales: 15-15, 28-37, 36-48 y 50-71.

Árbitros: Sergio del Val Nuño y Romina Marchiano Ucelli.

Incidencias: Pabellón Ciudad de Plasencia, 400 espectadores.

Pero en el momento que la pívot americana Abbie Wolf entró en la cancha, el Barça CBS alcanzó velocidad de crucero. A ella se sumó Carolina Guerrero, de origen placentino. Anotó todo lo que llegó a sus manos, desde fuera o desde dentro. Con 28-27 se llegó al descanso.

La reanudación le permitió al Miralvalle mantener las buenas sensaciones del primer cuarto, pero a ese carro no consiguieron subirse ni Kamilah Jackson ni Konstantinova. Mantuvo al Barça a diez puntos, que hubieran sido menos de no haber sido por la sangría de los tiros libres (12 de 23).

Los minutos finales, con la segunda unidad del Barça tratando de engordar números particulares y el Miralvalle jugando al ralentí, permitieron a las azulgrana engordar la ventaja hasta los 21 finales, relativamente engañosos para lo que se vivió en el parquet.