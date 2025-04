El Barça del futuro brilla en Badajoz

Marco A. Rodríguez Badajoz Miércoles, 14 de junio 2023, 09:05 Comenta Compartir

No era el claro favorito, pero al final ganó. Porque el baloncesto es un deporte muy táctico donde no siempre se impone el talento o ... el físico, también el colectivo y la pizarra. Las jóvenes promesas azulgranas brillaron adjudicándose un Campeonato de España Infantil por clubes de Badajoz que ha sido todo un éxito, según analizan desde la Federación Extremeña de Baloncesto. Y no únicamente deportivo, social, económico y organizativo pues Extremadura se pone en valor en acontecimientos de nivel que atañen a mucha gente. Más de 1.500 personas estuvieron involucradas en el torneo, contando los 32 mejores equipos del país, familias, técnicos, etc. Un esfuerzo de organización que implica un gran trabajo previo y que ha funcionado como un reloj.

En lo deportivo, la llegada de comunitarios y extracomunitarios a estas categorías ha significado un incremento en el nivel competitivo y físico, especialmente en posiciones interiores, aunque sin desdeñar ejemplos en el perímetro. Durante una semana, en los pabellones de La Granadilla, Maristas, Las Palmeras y el Juancho Pérez se han podido seguir las evoluciones de posibles estrellas futuras del mundo de la canasta, con actuaciones dignas de repercusión mediática nacional como las heroicidades estadísticas de Moussa Coulibaly, del Realejos tinerfeño, que superó los 50 puntos y 50 rebotes. «Sin duda el modelo español es imitado en todo el mundo. Somos los número uno del ranking mundial por los títulos de nuestras selecciones masculinas y femeninas. Alguno de los que ha participado aquí llegará a la NBA, otros lo harán en la ACB, o en ligas LEB. El Madrid tenía dos jugadores por encima de 2.11 que cuando alcancen la madurez quién sabe si estarán en el quinteto inicial del Real Madrid», señala el presidente de la FExB, Martín Fariñas. Ganó el Barcelona contra pronóstico, ya que el gran candidato era el coloso blanco, que acudía como campeón y dominador de las últimas ediciones. Para Fariñas, fue fundamental que los azulgranas fueran fieles al guion de no dejar recibir a los grandes del club capitalino, incluso con el riesgo de permitir el juego exterior del adversario. Pero el éxito va más allá de lo que sucede sobre el parqué. «Conseguir un Campeonato de España es complicado porque es apetecible para todas las comunidades por el ámbito de promoción de la ciudad. Un mes antes hay que preverlo todo, visitar los pabellones, hablar con los hoteles para hospedar a tanta gente también en Elvas, Lobón, Olivenza..., hablar con las instituciones. Debo agradecer a la Dirección General de Deportes de la Junta, Diputación y Ayuntamiento la colaboración prestada». El dirigente federativo asegura que han conversado con la federación nacional, con padres, clubes, etc., y todos han salido muy satisfechos de Badajoz. Que los equipos no vienen a Badajoz por sus instalaciones deportivas o por su ubicación, sino por cómo se vuelca la federación regional con el torneo, la actitud de los voluntarios o la organización. «Han venido más de 30 árbitros de diferentes ligas y estaban todos muy contentos con el seguimiento. Los padres se llevaban bolsas con pasteles de Olivenza, pimentón, embutidos, etc. Preguntaban por la fiesta de Los Palomos. Todo esto es muy bueno para la ciudad y estamos satisfechos con la respuesta del público», prosigue. El único punto negro en el argumentario de Martín Fariñas es el referido a las instalaciones, sobre todo a su conservación. «Algunas pueden ser más nuevas, otras más antiguas, pero todas deben estar mejor cuidadas. Debemos hacer una gran pensada sobre este asunto, porque si queremos albergar grandes competiciones debemos cuidar las cosas y cumplir las normas FIBA. Hay que dar un paso adelante. En Cáceres ya se remozó el Multiusos pero hay que adaptar las instalaciones a esas normas. Por ejemplo, en las próximas competiciones de infantiles ya pedirán parqué. Entiendo que la Fundación Municipal de Deportes habrá hecho un buen trabajo, pero hay que hacer más si queremos solicitar competiciones, hay que concienciarse porque si no chocaremos contra eso». Un punto negro que no impide calificar este campeonato extremeño como un «verdadero éxito. Badajoz y Extremadura han sido una semana el centro de la competición infantil y han demostrado que pueden organizar estos eventos». La desbandada de talento a la NCAA, un problema que debe regularse Lo mismo que en los últimos años se está naturalizando la incorporación de extranjeros a los equipos de base del baloncesto español, también se ha observado recientemente la marcha de talento español a las diferentes ligas universitarias estadounidenses NCAA, NCAA 2 o la NAIA. La legislación antes era muy restrictiva respecto a posibles ingresos económicos por parte de los jugadores de las universidades pero esas normas poco a poco se van relajando y ya se permiten ciertos acuerdos con sponsors y otras vías que hacen más atractivo emigrar, algo que puede suponer un problema para los clubes de nuestro país. En algunos medios se ha afirmado que en Badajoz hubo una reunión entre clubes de la ACB representados en el torneo pacense y responsables de la FEB sobre este asunto, pero Martín Fariñas la desmiente, en sentido estricto, aunque entiende que es lógico que se haya hablado al coincidir. Para el presidente de la Federación Extremeña de Baloncesto, hay que regularlo bien para que no se generen perjuicios a los clubes o las selecciones. «También existe una marcha de jugadores de equipos que no son de ACB a clubes que sí son de ACB. Hay que regularlo mejor para que existan unos derechos adquiridos y que este tránsito no se produzca sin al menos tener un beneficio por lo gastado. No creo que la reunión como tal se haya producido aquí porque esas cosas se plantean en el escenario adecuado, pero sí es cierto que se habla ya de este problema».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Baloncesto

Badajoz