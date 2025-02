El banquillo rescata al Cáceres

Cuatro derrotas consecutivas después, el Cáceres recupera la sonrisa. La escuadra dirigida por Roberto Blanco regresó este domingo en el Multiusos al camino de la ... victoria frente al Melilla (79-75) para firmar el decimotercer triunfo de la temporada. Un dulce trago que le sirve al equipo verdinegro para conservar uno de los puestos de playoffs de ascenso a la ACB.

Aunque no fue el mejor partido del conjunto extremeño, el Cáceres sí recuperó, al menos en parte, su identidad defensiva. Los locales también supieron crecerse ante las adversidades en el tercer cuarto, cuando el Melilla tuvo la oportunidad de romper el partido. Sin embargo, los hombres de la rotación, liderados Manu Rodríguez (18 puntos), dieron el do de pecho no solo para mantener, sino también para recuperar las constantes vitales del conjunto verdinegro.

Si bien la intención del Cáceres era instaurar un cerrojazo defensivo de salida para no sufrir las anotaciones encajadas en los últimos encuentros, lo cierto es que el Melilla no tuvo especiales dificultades para profanar la canasta verdinegra en los primeros compases. Incluido un Nikola Rakocevic que finalizó el partido con 18 puntos y que obtuvo premio desde más allá de los 6,75 metros en su segundo intento. Pese a la leve reacción del Cáceres por mediación de Romaric y Mbala, el propio Rakocevic, a placer, dibujó el 13-17 a falta de poco menos de tres minutos para el final del primer cuarto. El tiempo muerto de Roberto Blanco no sirvió para cambiar en demasía la decoración de un acto que se cerró con 20-23.

Los hombres de la rotación cacereña, con la chispa de Jaume Lobo, la veteranía de Manu Rodríguez y el físico de Carlos Toledo, dieron al Cáceres su cara más reconocible al inicio del segundo acto, cuando los verdinegros protagonizaron un parcial de 10-2 para cobrar ventaja en el marcador (30-25). Sin embargo, al son de Chapela, el equipo de Arturo Álvarez logró mantenerse a flote en su peor momento. Los verdinegros, más serios en defensa que en los primeros 10 minutos de juego, se marcharon al descanso con un favorable 43-38.

Cáceres Jorge Sanz (7), Schmidt (7), Romaric, Dukan (9) y Mbala (12) -cinco inicial- Mateo Díaz (4), Manu Rodríguez (18), Jaume Lobo (19), Olaizola (6) y Carlos Toledo (2). 79 - 75 Melilla Chapela (11), Maiza (2), Rakocevic (18), Barro (9) y Pavlov (2) -cinco inicial- Llorca (13), Pablo Sánchez (3), Dedovic (0), Van Oostrum (3), Mazaira (2) y Gorgemans (12). Marcador 20-23, 43-38 (descanso), 59-59 y 79-75 (final).

Árbitros: Sánchez González, Martínez Prada y Sastre del Río. Sin eliminados.

Incidencias: Unos 1.800 espectadores en el Multiusos, con nutrida presencia de participantes en la 'Marcha Verde' por la investigación contra el cáncer.

El detalle: Rakocevic y Van Oostrum, ambos con pasado en el Cáceres, fueron recibidos con una ovación

El Cáceres volvió a atragantarse ofensivamente al inicio de un tercer cuarto en el que el Melilla mostró más clarividencia. Llorca y Rakovecic hicieron daño al equipo de Roberto Blanco, que volvió a verse por debajo en el electrónico (45-51). Tras pasar el Cáceres por unos minutos aciagos, Duje Dukan salió al rescate del equipo y Manu Rodríguez cogió su relevo para poner las tablas (59-59) con un certero triple para cerrar el tercer cuarto.

Olaizola, desde la línea de tiros libres y con una posterior buena acción en la pintura, devolvió la ventaja a un Cáceres que comenzó a evidenciar garra defensiva, como demostró Carlos Toledo con un robo con posterior culminación en el aro rival.

Manu Rodríguez, sin ningún tipo de condescendencia, dio cinco puntos de renta (70-65) a falta de seis minutos para el final. Justo antes de marcharse al banquillo, el argentino Mateo Díaz dio más luz a los verdinegros (74-65) a falta de cinco minutos. No sin sobresaltos ante el empuje visitante, el Cáceres administró su ventaja para rubricar un definitivo 79-75 que devuelve tranquilidad al equipo del Multiusos.