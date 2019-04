El baloncesto no ha dicho su última palabra en Cáceres la plantilla del Al-Qázeres celebra el triunfo ante el Araski; y, abajo, júbilo desatado en el Cáceres tras la agónica victoria :: </p><p>Al-Qázeres / @LUIS_PAREJO El Al-Qázeres apura sus opciones de playoffs en la última jornada de la Liga Dia, mientras que los verdinegros se aferran a la permanencia en la LEB Oro MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Miércoles, 3 abril 2019, 08:28

La esperanza se ha desperezado en Cáceres. El mutismo de su letargo parece haber caducado por fin alzando la voz para silenciar a la desolación, histriónico compañero de asiento del baloncesto en los últimos fines de semana. Cuando no son buenos tiempos para la lírica, siempre queda la épica.

El sombrío genero de la elegía ha monopolizado los versos de la temporada del Nissan Al-Qázeres, que ensayó una breve oda en la Copa del Rey. Un cantar de gesta que espera reeditar en la última jornada en el Serrano Macayo. El triunfo ante el Araski y varios resultados propicios han permitido que los playoffs pasen de ser una quimera a una realidad lejana pero tangible. El Cáceres, en cambio, se resiste a firmar su epitafio volteando los renglones de un destino lúgubre ante el Araberri. Ambos tiraron de garra, raza y pundonor para remontar en el último cuarto y, en el caso del Al-Qázeres, forzar la prórroga añadiendo un místico dramatismo que puede ser el revulsivo definitivo.

El escenario no es idílico, ni mucho menos, pero el futuro se encara con otra actitud cuando la suerte le hace un guiño al trabajo y decanta la balanza a tu favor. En el caso de las cacereñas, las cuentas son claras. Ganar al Durán Maquinaria Ensino (domingo, 19.00 horas) es su primer salvoconducto para la postemporada. La ventaja es que se la juegan en casa, ante su afición, con la inercia positiva de la euforia desatada tras el titánico triunfo en Vitoria.

Sin sellar esa primera credencial será inútil recurrir a las otras variables de la ecuación. A partir de ahí, cruzar los dedos, atender al transistor (todos los partidos compartirán horario) y no perder de vista la calculadora. El galimatías se resuelve de la siguiente manera: las cacereñas necesitan una derrota del Mann Filter con el Lointek Gernika o del RPK Araski en la cancha del Cadi La Seu. El Al-Qázeres atesora el comodín del 'basket average', un factor que tiene ganado a ambos rivales y que podría permitirle lograr un hito histórico para el club al meterse en la lucha por el título por primera vez.

En verano las expectativas del proyecto no auguraban tanta incertidumbre a estas alturas del campeonato, pero la oportunidad sigue al alcance de la mano. Parece que cuando más lejos estaba la meta más han creído en ella, lo cual les otorga ahora un extra para su consecución. Como decía Paulo Coelho, «solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar». Virtualmente fuera de los playoffs la presión desapareció la pasada jornada y el pulso ya no tembló. La reacción quizás haya sido tardía tras un mes y medio sin ganar con cinco derrotas consecutivas, pero hay un resquicio, y a él se aferra el Al-Qázeres.

Tras el partido ante el Araski, Ángel Fernández publicaba un tuit en su cuenta personal con un vídeo de la celebración de sus pupilas. Aquel delirio lo contextualizaba con un mensaje de prudencia: «Después de todo lo que ha llovido, más prudencia y humildad que nunca». Será clave que la exigencia física del último envite no merme a un plantel corto y castigado por las lesiones. Dependerán sobre todo de la inspiración de Gaby Ocete, incluida en el quinteto de las jugadoras más valiosas de la jornada 25 por sus 11 asistencias.

En el Cáceres, el éxtasis fue absoluto. El vestuario visitante era puro júbilo tras una resurrección anímica crucial. No era para menos. «Ha sido un partido de muchos nervios y mucha tensión. Los dos nos jugábamos mucho y es una situación difícil de gestionar», relataba el técnico Roberto Blanco. Ante el Bilbao el conjunto verdinegro despertó deportivamente tras la debacle de Prat, pero faltaba la rúbrica de sumar algo más que sensaciones positivas. La puesta en escena auguraba un nuevo descalabro, pero los de Roberto Blanco parecen haber aprendido la lección. El sufrimiento ya no es un asaltante desconocido que genera perplejidad y congoja, más bien un incómodo 'okupa' con el que deberán convivir hasta final de la campaña. Adaptación o adiós a la LEB Oro, no hay medias tintas.

Esta vez sí se manejaron bien en esa tesitura. No se fueron del partido pese a una desventaja de quince puntos. «No sé si las típicas arengas funcionan, pero el descanso sirvió para limpiar sus mentes», explicaba el entrenador placentino. Lo cierto es que en el tramo definitivo, protagonizado por «más emociones y sentimientos que juego», la defensa se puso el mono de trabajo y supo secar al rival. El 67-68 definitivo permaneció inamovible en el último minuto para afianzar un paso al frente que obliga, además, a recular a un rival directísimo por la permanencia. «Ya tocaba que la moneda cayera alguna vez para nuestro lado», resaltaba con cierto alivio.

Fue una actuación coral, sin grandes figuras; nadie destacó sobre los demás. Y es que el conjunto cacereño no necesita héroes solitarios sino un escuadrón enchufado en todos sus flancos. Mazurczak (11 puntos), Trist (10), Sapp (9), Rakocevic (8), Corrales (7), Huff (7) y Parejo (6) se repartieron la anotación. Ni mucho menos se recordará el partido por la exhibición ofensiva, pero sí destaca que el Cáceres estuvo inmaculado desde la línea de personal (8/8). La conclusión es clara: «es una victoria muy esperada y deseada que nos va a hacer mucho más fuertes». Falta les hará a los cacereños que ese efecto sea duradero, porque el calendario no es ni mucho menos bondadoso.

Viaje a Palencia

El Palencia espera este viernes en su cancha (21.00 horas). Para este choque, el Cáceres ha puesto a disposición de sus incondicionales un autobús gratis para viajar a la localidad castellanoleonesa. Puede reservarse plaza en la sede del club, de 10 a 14 y de 16.30 a 20 horas. Las entradas tienen un precio de 15 euros para los adultos y de 8 para los niños (4-18 años). Después será el turno del Ourense y del Melilla (cuarto y quinto). «Nos va a tocar ganar a alguno de los de arriba para salvarnos». Granada y Canoe serán sus últimos rivales. El Multiusos deberá ser una caldera en las dos citas que restan en el coliseo verdinegro.

El baloncesto no ha dicho todavía su última palabra en Cáceres. Ambos equipos quieren olvidar los borrones y escribir un final propicio para sus historias.