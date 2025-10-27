Baloncesto Badajoz y Vítaly La Mar BCB UEx, líderes

En Primera Nacional Masculina victoria coral de los equipos visitantes. Politécnica UEx SM Basket perdía en casa frente a Escayolas Paco ADC Baloncesto, mientras que ... Graginsa UBA Almendralejo y Finca Sagrado Cáceres vencían a domicilio a Formación Deportiva Mérida y CBA Spain, respectivamente. Por su parte, Vítaly La Mar BCB UEx lograba el triunfo ante Electromercantil CB Plasencia y BB Baloncesto Badajoz ganó en Cáceres al filial del San Antonio.

En la Liga Ribésalat, el MF Renovables Al-Qázeres se impuso con autoridad y solvencia al EBA, mientras que el Baloncesto Badajoz cayó en casa del Gestoría Mercantil CD Grupo76 Alkasar.

PRIMERA NACIONAL MASCULINA

Politécnica UEx SM Basket, 38-Escayolas Paco ADC Baloncesto, 83

El Escayolas Paco ADC Baloncesto se impuso con autoridad al Politécnica UEX SM Basket en un encuentro dominado de principio a fin por los visitantes. Desde el primer cuarto, ADC marcó el ritmo del partido, manteniendo una defensa sólida y un ataque eficaz que les permitió ampliar su ventaja antes del descanso. En la segunda mitad, el dominio se hizo aún más evidente y los locales no pudieron hacer nada por llevarse el derbi cacereño. El mejor jugador de Politécnica UEX SM Basket fue Kody Devon

Parkham con 12 puntos, 14 rebotes y 18 de valoración, mientras que en Escayolas Paco ADC Baloncesto destacó Carlos Lejárraga con 15 puntos, 6 rebotes y 14 de valoración.

Formación Deportiva Mérida, 68-Graginsa UBA Almendralejo, 70

El Graginsa UBA Almendralejo logró una trabajada victoria a domicilio frente al Formación Deportiva Mérida. El conjunto emeritense arrancó con fuerza, imponiéndose en el primer cuarto, pero los visitantes reaccionaron antes del descanso. Todo se decidió en el último periodo, donde el U.B.A. Almendralejo culminó la remontada. Los mejores jugadores de los locales fueron Ventura Rodríguez con 10 puntos, 8 rebotes y 16 de valoración y Diego Durán con 10 puntos, 13 rebotes y 16 de valoración. Por su parte, en los visitantes destacó Carlos García con 16 puntos, 8 rebotes y 17 de valoración.

CBA Spain, 75-Finca Sagrado Corazón, 81

El Finca Sagrado Cáceres B consiguió una importante victoria ante el filial del CBA Spain en un partido muy disputado que se decidió en la recta final. Tras una primera mitad igualada los cacereños tomaron el control en el tercer cuarto y mantuvieron su ventaja en el último parcial. La solidez defensiva y el acierto ofensivo en los momentos clave permitieron al filial del Sagrado Cáceres llevarse el triunfo a domicilio. El mejor jugador de los pacenses fue Estevao Filipe Coelho con 14 puntos, 7 rebotes y 15 de valoración. Mientras que en los cacereños destacó Antonio Cebrián con 23 puntos, 3 rebotes y 19 de valoración.

Electromercantil CB Plasencia, 69-Vítaly La Mar BCB UEx, 84

El Electromercantil CB Plasencia cayó en casa frente al filial del Vítaly La Mar BCBadajoz UEx. El partido estuvo marcado por el dominio constante del equipo visitante. Desde el inicio tomaron ventaja y ampliaron su renta antes del descanso. Aunque el conjunto local reaccionó en el tercer periodo, el filial pacense volvió a imponer su ritmo en el último cuarto para certificar un triunfo merecido. El mejor de los placentinos fue Daniel García con 18 puntos, 13 rebotes y 29 de valoración, mientras que en los pacenses destacó Jorge Rodríguez con 22 puntos, 4 rebotes y 18 de valoración.

San Antonio, 86-BB Baloncesto Badajoz, 97

El BB Baloncesto Badajoz se llevó la victoria ante el filial del San Antonio Cáceres Basket en un encuentro que dominaron desde el inicio. Los pacenses marcaron diferencias en la primera mitad y ampliaron su ventaja tras el descanso. Aunque el conjunto cacereño reaccionó con un gran último cuarto, el esfuerzo no fue suficiente para remontar, y el BB Baloncesto Badajoz logró sumar un nuevo triunfo a domicilio. El mejor del San Antonio B fue Javier Sánchez con 17 puntos, 6 rebotes y 32 de valoración, mientras que en los pacenses destacó José Manuel Cores con 16 puntos, 9 rebotes y 21 de valoración.

LIGA RIBÉSALAT PRIMERA NACIONAL FEMENINA

EBA, 34-MF Renovables Al-Qázeres, 76

El MF Renovables Al-Qázeres logró una contundente victoria ante el EBA, en un partido que dominó de principio a fin. Desde el inicio, el filial cacereño marcó el ritmo del encuentro. En la segunda mitad, el Al-Qázeres B mantuvo su intensidad para cerrar un triunfo sólido, basado en una gran defensa y un ataque constante que no dio opciones al conjunto local. La mejor jugadora de las locales fue Lucía Sáez con 16 puntos, 1 rebotes y 14 de valoración, mientras que en las visitantes destacó Blanca Rosco con 24 puntos, 3 rebotes y 28 de valoración.

Gestoría Mercantil Grupo 76 Alkasar, 61-BB Baloncesto Badajoz, 52

El Gestoría Mercantil CD Grupo76 Alkasar se impuso al Baloncesto Badajoz en un encuentro muy disputado. Tras un primer cuarto igualado, las locales reaccionaron con un gran segundo periodo que las permitió tomar el control del partido. Aunque las pacenses intentaron recortar distancias en la segunda mitad, el conjunto de Ciudad Real supo mantener su ventaja y asegurar una valiosa victoria gracias a su solidez defensiva y al acierto en los momentos clave. La mejor jugadora de las locales fue Victoria Robles con 21 puntos, 16 rebotes y 31 de valoración, mientras que en las pacenses destacó Raissa Lucas con 14 puntos, 10 rebotes y 12 de valoración.