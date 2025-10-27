HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del UBA Almendralejo celebran la victoria en Mérida. UBA ALMENDRALEJO
Primera Nacional

Baloncesto Badajoz y Vítaly La Mar BCB UEx, líderes

Cara y cruz para los equipos extremeños en la Liga Ribésalat con victoria a domicilio de MF Renovables Al-Qázeres y derrota del BB en su visita a Ciudad Real

R. H.

Badajoz

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:01

Comenta

En Primera Nacional Masculina victoria coral de los equipos visitantes. Politécnica UEx SM Basket perdía en casa frente a Escayolas Paco ADC Baloncesto, mientras que ... Graginsa UBA Almendralejo y Finca Sagrado Cáceres vencían a domicilio a Formación Deportiva Mérida y CBA Spain, respectivamente. Por su parte, Vítaly La Mar BCB UEx lograba el triunfo ante Electromercantil CB Plasencia y BB Baloncesto Badajoz ganó en Cáceres al filial del San Antonio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  2. 2 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  3. 3

    Estas son las localidades extremeñas con más esperanza de vida
  4. 4

    Cuatro enfermeros fuera de servicio salvan la vida a un hombre en parada cardiaca en un bar de la Madrila
  5. 5 Sergio Llorente, electricista, advierte sobre el peligro de cubrir los cuadros eléctricos: «Estás creando una bomba en casa»
  6. 6 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  7. 7

    El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial
  8. 8 Piden penas de entre diez y tres años de cárcel por explotar a extranjeros en labores agrícolas
  9. 9 Propietario de un local convertido en vivienda en Badajoz: «En menos de un mes estará en el mercado»
  10. 10

    La esperanza de vida en la región alcanza su máximo histórico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Baloncesto Badajoz y Vítaly La Mar BCB UEx, líderes

Baloncesto Badajoz y Vítaly La Mar BCB UEx, líderes