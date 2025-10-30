Baloncesto Badajoz y Vítaly La Mar BCB luchan por mantenerse en el liderato

R. H. Badajoz Jueves, 30 de octubre 2025, 20:56 Comenta Compartir

En Primera Nacional masculina, el Finca Sagrado Cáceres abre la jornada 4 en casa contra Politécnica UEx SM Basket en busca de un triunfo que ... los afiance en la parte alta de la tabla. Por su parte, BB Baloncesto Badajoz recibe al Electromercantil CB Plasencia, donde los pacenses buscarán una nueva victoria que los mantenga colíderes en la clasificación. Mientras que Maven Premium Guadalupe y Verde Sostenible Mérida visitan a Graginsa UBA Almendralejo y a Escayolas Paco ADC Baloncesto, respectivamente, donde los pacenses y emeritenses quieren conseguir su primera victoria de la temporada. Finalmente, la jornada se cerrará con el derbi entre Vítaly La Mar BCBadajoz UEx y CBA Spain, en un duelo de filiales donde los locales buscarán seguir encabezando la clasificación y los visitantes no descolgarse de ella. Esta jornada descansa el San Antonio.

En la Liga Ribésalat no habrá partidos este fin de semana, sin embargo, el MF Renovables Al-Qázeres aprovchará para recuperar el encuentro aplazado de la jornada 2, que las enfrentará a Basket Cervantes Ciudad Real. HORARIOS Finca Sagrado-Politécnica UEx SM Serrano Macayo, sábado (17.30 horas)

Baloncesto Badajoz-Electromercantil Plasencia Las Palmeras, sábado (18.00 horas)

UBA Almendralejo-Maven Prmium Guadalupe Extremadura, sábado (18.00 horas)

Escayolas Paco ADC-Verde y Sostenible Mérida Serrano Macayo, sábado (20.00 horas)

Vítaly La Mar BCB UEx-CBA Spain Campus Universitario, domingo (10.30 horas)

SF Renovables Al Qázeres-Cervantes Ciudad Real Serrano Macayo, domingo (12.00 horas)

