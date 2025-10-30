HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Partido entre el Mérida y el UBA Almendralejo. FD MÉRIDA
Primera Nacional

Baloncesto Badajoz y Vítaly La Mar BCB luchan por mantenerse en el liderato

En la Liga Ribésalat se jugará el partido aplazado del MF Renovables Al-Qázeres de la jornada 2

R. H.

Badajoz

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:56

Comenta

En Primera Nacional masculina, el Finca Sagrado Cáceres abre la jornada 4 en casa contra Politécnica UEx SM Basket en busca de un triunfo que ... los afiance en la parte alta de la tabla. Por su parte, BB Baloncesto Badajoz recibe al Electromercantil CB Plasencia, donde los pacenses buscarán una nueva victoria que los mantenga colíderes en la clasificación. Mientras que Maven Premium Guadalupe y Verde Sostenible Mérida visitan a Graginsa UBA Almendralejo y a Escayolas Paco ADC Baloncesto, respectivamente, donde los pacenses y emeritenses quieren conseguir su primera victoria de la temporada. Finalmente, la jornada se cerrará con el derbi entre Vítaly La Mar BCBadajoz UEx y CBA Spain, en un duelo de filiales donde los locales buscarán seguir encabezando la clasificación y los visitantes no descolgarse de ella. Esta jornada descansa el San Antonio.

