La baja de Bre Scott vuelve a condicionar al Al-Qázeres

No es una lesión grave, pero sí es una lesión molesta y bastante incapacitante. Bre Scott cayó lesionada el pasado 12 de octubre por un golpe en la espalda y sigue lejos de poder ayudar a sus compañeras. Se perdió el partido del Al-Qázeres de la última jornada, no estará disponible este domingo ante el Paterna Nou Basquet (Multiusos, 12.00) y no viajará la próxima semana a Badalona. Los cálculos más optimistas fijan la fecha de su reaparición el 1 de noviembre en casa ante el Melilla. Se perderá, como mínimo, tres encuentros. «Fue un golpe feo y tiene mucha limitación de movimientos. Va mejorando, pero hay que ir con mucha precaución», reconocía Jesús Sánchez, técnico del Al-Qázeres.

No es ni mucho menos una buena noticia para el equipo cacereño, sobre todo teniendo en cuenta que Bre Scott es la máxima anotadora de la Liga Femenina Challenge, con una media de 20 puntos por partido. Su ausencia ya la echó de menos el Al-Qázeres la semana pasada en Valencia, cuando encajó la primera derrota del curso. Ahora, de regreso al Multiusos, confía hacerse fuerte en su fortín.

«En la pretemporada y en lo que va de liga, el equipo ha rendido a muy buen nivel en casa. Sabemos que el último partido no fue nuestra mejor actuación y el equipo quiere redimirse de las sensaciones que tuvo en Valencia. Sobre todo, en la segunda parte, a nadie le gustó lo que hicimos», decía Jesús Sánchez en la previa del partido.

El entrenador cacereño tiene las bajas confirmadas de Bre Scott y Sira Hisado, y está pendiente de la evolución de la lesión que sufrió Laura Chahrour el jueves pasado, en la rodilla derecha, durante un entrenamiento. Además, Gedna Capel también se ha ejercitado estos días a menor ritmo por molestias físicas.

Y si el Al-Qázeres tiene dudas para perfilar las rotaciones, La Cordá de Paterna Nou Basquet llegará a Cáceres con todo. El equipo vinculado del Valencia Basket podrá disponer de toda su plantilla una vez que el líder de la máxima competición nacional contará con sus diez jugadoras con ficha de la primera plantilla.

Eso es algo que ya se esperaba Jesús Sánchez a 48 horas para el choque: «En el primer partido de la Euroliga tiraron de un buen número de jugadoras que seguramente estarán en Cáceres, lo que habla mucho de la preparación que tienen, sobre todo para tener minutos en un equipo que está jugando a un nivel espectacular, tanto en Liga Femenina 1 como en Europa».

La lista de jugadoras que ya ha tenido minutos en la LF1 o en la máxima competición continental es larguísima: Tilda Trygger, Noa Djiu, Awa Fam, Elena Buenavida, Alicia Flórez… Sin embargo, el entrenador del Al-Qázeres ponía el foco en Irene Gari, de las más veteranas e internacional con la selección española, «una jugadora más que contrastada en nuestra categoría».

Es, sin duda y siempre que no haya convocatorias del primer equipo, una de las plantillas con más talento de la competición. De momento, suma un balance de 1-3, bastante anecdótico para los recursos que tiene el Paterna Nou Basquet.