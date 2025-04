Autocrítica con 'fuego amigo' en el Cáceres

Hubo tiempo para el análisis, la autocrítica con responsabilidad compartida e incluso para que volaran sobre la sala de prensa del Multiusos algunos cartuchos que ... podrían ser considerados como una especie de 'fuego amigo' hacia el cuerpo técnico. El director general del Cáceres, Alberto Blanco, acompañado por el presidente de la entidad, José Manuel Sánchez, compareció este miércoles ante los medios de comunicación para hacer balance de una discreta temporada en la que el equipo verdinegro, pese a todos los avatares acaecidos durante el curso, ha logrado salvar la categoría.

«El objetivo de la temporada, que era la permanencia, está cumplido. Nos tenemos que sentir contentos porque lo hemos logrado y otros no han sido capaces», explicó el director general. No obstante, Alberto Blanco no tardó en enviar su primer dardo. «También creemos, honestamente, que teníamos que haber terminado la temporada con dos o tres victorias más. El día de Juaristi tendríamos que haber certificado la salvación», expuso.

«Llegamos tarde a casi todo», dijo Blanco sobre la planificación tanto de la plantilla como de la propia pretemporada del equipo tras varias semanas de «parálisis» en el club antes de su llegada. Asimismo, hizo autocrítica con responsabilidad compartida. «Nos equivocamos en darle a Vecvagars el rol sobre el cual iba a girar el equipo. Desde mi llegada, aquí no se ficha a ni un solo jugador que el cuerpo técnico no quiera».

Parta contextualizar, Alberto Blanco explicó que el Cáceres era este pasado curso el tercer equipo con menor presupuesto de la categoría. Al respecto, echó en falta más armonía en cuanto a los porcentajes de inyección económica, pues el 15 por ciento procede de la venta de abonos y entradas, el 30 por ciento de las administraciones públicas y el 55 por ciento de la iniciativa privada, tal y como detalló a través de unas proyecciones.

En una comparecencia pública que fue retransmitida en directo por los canales oficiales del Cáceres, Alberto Blanco arrojó detalles sobre el porqué de determinadas contrataciones y reconoció que la reestructuración de la plantilla supuso un desfase de unos 30.000 euros. Dinero que no ha podido destinarse a la reducción de deuda.

Asimismo, el directivo gallego dijo asumir toda la responsabilidad tras la derrota casera frente al Iraurgi en la primera vuelta. Sobre el encuentro de vuelta disputado en tierras vascas, el director general y deportivo del Cáceres lamentó que el entrenador no le comunicase el incidente de Kostas Vasileiadis con los árbitros. Un hecho que desembocó en una sanción de la FEB de tres partidos para el griego. «El club no tuvo información hasta que salió en los medios de comunicación y eso fue un error grave».

Aunque en su alocución dejó entrever su continuidad, Alberto Blanco, que cuenta con contrato en vigor, explicó que comunicará su decisión el próximo lunes. «Tengo alguna cosa más encima de la mesa y nos hemos dado unos días porque no quiero tomar una decisión precipitada. Me siento unido a esta directiva no solo profesionalmente, sino también a nivel personal. Este año he tenido un perfil discreto para darle el mayor protagonismo posible al cuerpo técnico y a los jugadores, pero es algo que no puedo hacer si continúo aquí. Tengo que tomar un perfil mucho menos discreto», reconoció.

Tanto Blanco como Sánchez obviaron alimentar la posibilidad de que Roberto Blanco continúe como entrenador. «Hasta que no decida qué es lo que voy a hacer, no voy a pensar nada. No debo condicionar con mi opinión», explicó el directivo, hablando también de «prudencia». Un discurso que completó el propio Sánchez. «La primera piedra que hay que poner es la de la dirección deportiva. Vamos a ver cómo queda esta situación y a partir de ahí se empezarán a tomar decisiones», zanjó.

Respecto a esta próxima campaña, el único jugador con contrato es Dani Rodríguez, quien podría ser la primera piedra del proyecto deportivo. Asimismo, el Cáceres tendrá de plazo hasta el 30 de junio para decidir si activa su opción de subir a Jehu Lafeuillee al primer equipo.

Con una media de 1.200 espectadores en el Multiusos durante el presente curso, 100 más que el pasado ejercicio a pesar de los peores resultados, el club estudiará la opción de colocar lonas en diversos puntos de la infraestructura deportiva con el objetivo de que el aforo pase en sus partidos de los 6.500 a los 2.350 espectadores.

Otro caballo de batalla para el Cáceres la próxima temporada será la cantera, pues el presidente reconoció tiranteces con el San Antonio y abogó por abrirla no solo a toda la ciudad, sino también a toda la región. La intención de la entidad verdinegra es comenzar a trabajar en todos los frentes desde los primeros días del mes de junio.