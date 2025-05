Arranca una EBA muy pacense

La Liga EBA vuelve este fin de semana en su Grupo D-B con una destacada presencia pacense. El BCB, ahora Vítaly-La Mar, dio ... por fin el paso de no desestimar lo logrado en la pista en su periplo de Primera Nacional y esta vez saldrá a competir con un proyecto muy atractivo con el que parece que Badajoz recobra un cierto interés por el deporte de la canasta. En la final de Copa Extremadura ganada a su vecino CBA se pudo comprobar un buen ambiente en el siempre desangelado pabellón de La Granadilla. Le acompaña el City of Badajoz CBA, que permanece un año más en categoría nacional, con lo que habrá dos derbis locales durante la temporada regular. Los otros dos equipos extremeños del grupo son el Lithium Iberia Sagrado Corazón, una de las escuadras más potentes de los últimos años, y el Hache Publicidad Moraleja, que el curso pasado pudo salvar la categoría. Precisamente el equipo moralejano es el que estrena la campaña el sábado, los demás juegan el domingo.

Vítaly-La Mar BCB

Normalmente sus partidos no serán los domingos sino los sábados, pero este 1 de octubre sí por motivos de agenda de La Granadilla, que acoge el esperado estreno de los pacenses ante el Peñarroya a las 19.00. El club extremeño anuncia un precio de 5 euros para los no socios mayores de 16 años y las taquillas abrirán desde las 17.00, donde también se podrán sacar los abonos de simpatizante. La intención es vivir una fiesta del baloncesto y que la afición disfrute de su retorno a la liga EBA. Se habilitarán dos barras para tomar refrescos, se trabajará la animación e iluminación, habrá un homenaje al ciclista Rubén Tanco, un concurso de tiro desde el centro de la cancha con un bote inicial de 100 euros que irá aumentando y próximanente se instalará un punto de venta de merchandising con la indumentaria del equipo.

Un BCB que va en serio, incorporando miembros que se unen a un plantel joven como apuesta de futuro, la razón de ser de la entidad. El último refuerzo en llegar, para apuntalar la pintura, fue el pívot David Sainsbury, que vuelve a su casa después de compaginar en su club de procedencia, el Cáceres, la LEB Oro con la EBA. Pablo Cuevas hijo sigue al frente de una plantilla que cuenta con los senegaleses Homere y Ababacar, el georgiano Gachechiladze, el holandés Boissevain, junto a piezas como Paulo Rodríguez, Hugo Rey, Isma Vázquez o el capitán Carpi.

City of Badajoz Academy

El Badajoz Academy (CBA), cuarto en la última 'regular season', sale a escena el domingo y en la carretera visitando al Real Betis –noveno clasificado en la 22/23– en el Municipal de Pilas a las 18.00 horas. Un CBA en el que se marcharon Mateo Strikker y Carlos Balderas a LEB Plata con el ascendido Huelva Comercio pero que cuenta con nuevas caras y largas piernas, por ejemplo el pívot de 2.08 metros Ginés Palazón o el holandés Kieran Ruysink, que alcanza los 2.10. Como no todo son interiores, fichó al internacional luso Manuel Prates para el puesto de escolta o renovó a Dani Lara, Jamssens y Gany García, entre otros. También tiene nuevo entrenador, Alexey Martins Rodrigues de Carvalho, con amplia experiencia como jugador en Sudamérica, especialmente en Brasil, además de España (Forum Valladolid) y Grecia. El club fue invitado este verano a la European Youth Basketball League (EYBL), importante liga de talentos donde participarán su sub 16, sub 17 y Junior.

Lithium Iberia Sagrado Corazón

El Lithium Iberia Sagrado Corazón es todo un seguro de vida en esta competición en la que la anterior temporada terminó tercero solo superado por las dos superpotencias de Huelva. El equipo cacereño, vinculado con el Cáceres, arranca la liga el domingo en el Multiusos (12.00 horas) ante el Baublock Gimnástica gaditano. Desde Finlandia llegó su nuevo entrenador, el leonés Marcos Santos y desde el Rivasket, con 2.08 metros, el vinculado con los verdinegros Daniel García-Casarrubios. Otro de los vinculados con el Cáceres es Lucas Sigismonti, que procede del Zamora de LEB Plata. De su larga lesión regresa David Romero, de Polonia ha fichado a Lukasz Kupczyński, del Lugo viene el senegalés Senghor y ha renovado a Juan Pablo Márquez, Fran Rosco y Sebas Villegas, entre otros.

Hache Publicidad Moraleja

El cuarto extremeño en liza es el Hache Publicidad Moraleja, que será el primero en vestirse de corto el sábado visitando al sevillano CB Coria a las 19.30 horas. Los moralejanos salvaron la categoría el pasado año y esperan no sufrir tanto en el nuevo curso. Su último fichaje fue el escolta dominicano Nathanael Bonet, un anotador que se une a las incorporaciones de Pedro Da Silva, Josep Gascón, Diego González y Gabriel Pérez, además de los renovados Alex Trapote, Antonio Guerrero, Jesús Serrano y Nino Méndez, que seguirá como eterno capitán.