«Este año hemos conseguido tener un equipo. El ambiente es espectacular»

Ha pasado bastante desapercibido, pero hay que recordar que el Hierros Díaz Miralvalle se proclamó hace una semana campeón de la Liga Femenina 2. Ese ... olvido es comprensible porque el trabajo no ha terminado y porque el objetivo anhelado es otro: lograr el ascenso a la Liga Femenina Challenge. Lo intentará del 20 al 23 de abril en Inca en una fase de ascenso tremendamente igualada. Para su técnico Raúl Pérez será la segunda en el ámbito profesional con el Miralvalle.

–En esta fase de ascenso, partís con más opciones que aquella de hace dos años en Leganés…

–Aquella era a Liga Femenina 1, por lo que el nivel era muchísimo más alto. Había equipos que partían como muy favoritos; ahora hay más paridad, aunque hay conjuntos con mucha experiencia, como Tirso, Almería o Mallorca. Es más factible el ascenso ahora, pero puede pasar cualquier cosa. Todos tenemos nuestras opciones y los dos ascensos se van a decidir por detalles.

–Ante la inminencia de la fase de ascenso, el título de liga se ha celebrado poco.

–Realmente, nuestro objetivo era meternos en la fase de ascenso y lo hemos logrado. Sí es cierto que lo celebramos en la pista y en el vestuario. Aunque clasificatoriamente no nos da ventaja en la fase, quedar primero y ser el más regular siempre gusta. El equipo está muy contento. Hemos llegado en un momento muy alto de forma, tanto físicamente como mentalmente. Las últimas seis victorias no dan mucho aliento para ir a la fase a por todas.

–Es la tercera plantilla profesional que tiene en las manos como entrenador del Miralvalle. ¿Qué peculiaridades tiene ésta sobre las otras?

–Esta plantilla es la más larga. La del primer año era muy cortita, aunque teníamos mucho nivel en el cinco. Y la del año pasado fue un poco desastre en todos los sentidos, sobre todo fuera de la pista. Eso hacía que, en la cancha, las jugadoras tampoco se entendieran. Creo que este año hemos conseguido tener un equipo. Esa es la palabra: equipo. El ambiente fuera es espectacular y, en los entrenamientos voluntarios, no falta nadie. Hemos disfrutado del día y ellas se han aprovechado de eso, porque soy un entrenador que trabaja todos los días. Y yo me he aprovechado de ellas, porque tenían muchas ganas de crecer.

La cita de Mallorca

–¿Qué tipo de ambiente espera en Mallorca?

–Se respira baloncesto, es un sitio bonito. En todas las fases hay un ambiente chulo y más jugando en el primer partido contra el equipo anfitrión, aunque en el resto de encuentros quizás haya menos público. Las fases tienen algo especial y se lo he dicho a las chicas, que lo disfruten porque quizás no vuelvan a vivirlo en su vida.

–Estar en un grupo con el equipo anfitrión nunca gusta…

–Tuvimos la posibilidad de elegir rivales y pensar qué nos venía mejor, pero el club quiso ganar hasta el final por imagen y por conseguir el primer puesto. El Unicaja es el equipo más en forma de todos, ha acabado con doce victorias en los últimos trece partidos; el Mallorca es el local y con jugadoras de LF1; y Viladecans es el tapado, pero ya fue el año pasado a la fase. Es un grupo muy fuerte, pero el otro grupo también. Los ochos equipos tienen sus opciones.

–¿El debut ante el Mallorca va a ser trascendental?

–Va a ser muy importante el margen de la victoria o de la derrota. En las derrotas que hemos sufrido fuera de casa, nos henos dejado llevar mucho y a veces nos han caído palizas innecesarias. En la fase no puede pasar eso, hay que tener cuidado por si hay triples empates. Si perdemos un partido por 20 puntos, vamos a tener un problema. El primero no es decisivo, pero nos va a indicar en qué estado nos encontramos para poder competir.

–A pesar de ganar la liga, el Miralvalle ha tenido dos hándicaps esta temporada: los primeros minutos y las faltas de jugadoras clave.

–Equipos de menor entidad te perdonan esos comienzos de partido, pero equipos del nivel de Mallorca o el Viladecans los aprovechan. Con un parcial fuerte en contra de salida, ya no lo levantas. He hecho hincapié mucho en eso, que tenemos que salir muy concentradas y focalizar el trabajo que tenemos que hacer. Aquí no te va a perdonar nadie. Y con las faltas, es cierto que en los últimos partidos hemos tenido muchos problemas con Viruel y Griffin. Son dos de las pívots más determinantes de la liga y deben tener mucho minutaje, por lo que tenemos que cuidar las faltas tontas y evitar errores que nos puedan condenar.

–¿Habrá apoyo aficionados extremeños en las gradas?

–Van más de los que pensábamos. Al principio, no ser designados como sede de la fase fue un jarro de agua fría, pero luego la gente se ha ido apuntando. Creo que hay entre treinta y cuarenta. La gente ha respondido durante toda la temporada y no va a ser menos en la fase.

–¿Quiénes son los grandes candidatos al ascenso?

–Para mí, por plantilla y por ser el anfitrión, uno de los favoritos es el Mallorca. Y luego el Tirso Incentro, que es un equipo con mucha experiencia, con jugadoras con mucha experiencia en ligas importantes.