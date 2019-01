LIGA FEMENINA Ángel Fernández: «Con esta plantilla no pongo límites» Ángel Fernández y Pedro García en su presentación. :: JORGE REY El nuevo entrenador del Nissan Al-Qázeres confía «plenamente» en las jugadoras que hay y no augura más fichajes MARÍA CORRAL CÁCERES. Miércoles, 23 enero 2019, 08:54

Los tintes del nuevo Nissan Al-Qázeres podrían resumirse en exigencia, humildad y competitividad. Así lo ha plasmado en su presentación el cuerpo técnico que, desde el lunes, ha tomado las riendas del equipo. Con dedicación minuto a minuto y aspiraciones según el devenir de la liga, Ángel Fernández y Pedro García ya se han puesto manos a la obra para afrontar este reto «con las jugadoras que hay».

Claro y conciso fue el discurso de Ángel Fernández en su primera comparecencia como entrenador del Nissan Al-Qázeres. Encantado de poner pie en la ciudad y con buenas sensaciones tras haber tenido la toma de contacto inicial con sus nuevas jugadoras, el técnico natural de Torrent solo se plantea un objetivo: «Competir al máximo nivel». El único desafío que divisa en este preciso momento no va más allá del partido del sábado ante el Girona (Serrano Macayo, 18.00 horas). «A partir de ahí, interiormente, yo me planteo retos, pero la experiencia me dice que, por mucho que planifique el futuro, al final es el futuro el que te planifica a ti. Tengo objetivos marcados, pero sería una imprudencia decirlo», añadió.

Su andadura en Cáceres la afronta con la idea de que solo valen dos opciones: «lloriquear o dar un paso al frente». Pese a llevar menos de cuarenta y ocho horas al frente del equipo, afirmó que las sensaciones de la plantilla son buenas, destacando «la actitud y la predisposición» de las jugadoras y manifestó su plena confianza en un grupo que, de momento, no moverá ficha: «La plantilla está cerrada. Mi idea es continuar el trabajo que había hasta ahora, que era bastante bueno. Habrá modificaciones defensivas para camuflar algunos detalles de su confección. Pero creo que hay plantel competitivo y apto para afrontar bonitos retos. No pongo límites».

LAS FRASESÁngel Fernández Primer entrenador «Tenemos dos opciones: lloriquear o dar un paso al frente. Hay que seguir con las jugadoras que hay» Pedro García Entrenador ayudante «Ángel me lo propuso y era complicado decir que no. Uno siempre quiere mayores retos»

En relación a si ha intercambiado algunas palabras con Jesús Sánchez, anterior técnico, Ángel Fernández reconoce que no le ha dado tiempo todavía: «Quiero hablar con él, porque es mi compañero. Creo que eso es lo que son los entrenadores, sobre todo en estos momentos. Necesito su información y me tiene que ayudar en cuanto a estilo de juego y a temas de baloncesto».

Quien será su segundo a lo largo de estos tres meses que restan de competición será Pedro García. Una persona que a la que conoce muy bien, aunque con la que no ha tenido la oportunidad de compartir dirección en los banquillos. «Es la primera vez que trabajamos juntos. Tenemos muchas cosas en común y otras no tanto, esa será la parte divertida», intervino el técnico andaluz en relación a la particularidad de esta nueva pareja que ha visto en Cáceres su nexo de unión.

Precisamente, Pedro García comentó que no se pudo resistir ante la llamada de Ángel Fernández. «Me lo propuso y era complicado decir que no. Viví cosas alucinantes con mi anterior club, con una fase de ascenso a Liga Dia en el pabellón del Valencia frente a siete mil personas. Pero uno siempre quiere mayores retos», confesó entusiasmado este dicharachero malagueño.

Con esta dupla, el Nissan Al-Qázeres estrena cuerpo técnico al completo y hará de conejillo de indias con una pareja de entrenadores que hasta el momento no han trabajado juntos, pero que se entienden al dedillo. Amigos, y ahora compañeros, Ángel Fernández y Pedro García cogen el timón de un equipo que sueña a lo grande.