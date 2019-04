El Al-Qázeres prescinde del técnico Ángel Fernández Ángel Fernández da instrucciones a sus jugadoras. / HOY El club decide no renovar al entrenador valenciano tras no haber satisfecho el objetivo de los playoffs para el que llegó en enero J. CEPEDA Miércoles, 10 abril 2019, 12:34

El hasta ahora entrenador del Nissan Al-Qázeres, Ángel Fernández, no volverá a sentarse en el banquillo del máximo representante del baloncesto extremeño la próxima temporada. Así lo ha confirmado este miércoles el club verde y amarillo tras la reunión mantenida ayer por los directivos y el técnico valenciano.

Desde la entidad, no obstante, agradecen la «profesionalidad, trabajo y dedicación» de un preparador que aterrizó en el Serrano Macayo en la recta final del mes de enero para relevar en sus funciones al entonces técnico Jesús Sánchez.

Fernández, que ha reconocido no haber satisfecho la encomienda para la que se hizo cargo del equipo, como era la clasificación para los playoffs por el título, dejó esta semana su puerta abierta a la continuidad, aunque siendo en todo momento consciente de la dificultad de que tales negociaciones cristalizasen: «Mi intención es seguir, pero entenderé que no sea así tras no haber cumplido el objetivo», reconoció el pasado lunes tras la derrota de su equipo frente a Durán Ensino en la última jornada de liga regular.