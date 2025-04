Mucho Andorra para el Cáceres

Fue bonito mientras duró, pero lo cierto es que el Cáceres sumó este viernes en el Multiusos una nueva derrota como local, esta vez ante ... todo un candidato al ascenso directo a la ACB, como es el Andorra (70-82). Los verdinegros, que a lo largo del primer cuarto dejaron sobre el parqué buena parte de su impronta, no tuvieron armas suficientes para contrarrestar el mayor fondo de armario de un equipo ideado para cotas mayores.

A pesar de no contar con uno de sus baluartes, como es el caso de Kostas Vasileaiadis, el Cáceres salió a escena enchufado en la faceta ofensiva, hasta el punto de que los de Roberto Blanco no solo mantuvieron el pulso al Andorra en los compases iniciales, sino que, incluso, llevaron la voz cantante, con un 10-6 tras triple de Hasbrouck antes de llegar al ecuador del primer cuarto. No tardó el técnico visitante, Natxo Lezkano, en pedir el primer tiempo muerto para intentar aclarar ideas en el conjunto pirenaico. En primera instancia no surtió para los visitantes el efecto deseado el tiempo muerto, hasta el punto de que el Cáceres respondió con un parcial de 5-0 para poner más tierra de por medio.

Con Hasbrouck asumiendo responsabilidades en ataque, el Cáceres fluyó como pocas veces durante la presente temporada. Dani Rodríguez hizo más sangre y dio 12 puntos de ventaja a los locales. Finalmente, los verdinegros cerraron el primer cuarto con el favorable 22-13.

En el segundo cuarto sacó el Andorra a relucir sus credenciales de equipo confeccionado para el ascenso directo con un parcial del 0-7 que por momentos enmudeció al Multiusos. El conjunto visitante, con sus buenas sinergias sobre el parqué, supo sembrar dudas en un Cáceres que en la faceta ofensiva ya no mostraba la misma clarividencia en que en los primeros minutos. Así, las cosas, el Andorra logró empatar el envite (24-24) antes de llegar al ecuador del segundo cuarto. Una nueva canasta de los visitantes obligó al entrenador local a pedir tiempo muerto para reordenar sistemas de juego.

No soltó el Andorra su látigo de castigador para dejar su impronta sobre el parqué del Multiusos. De hecho, la buena imagen arrojada por los verdinegros en el primer cuarto se quedó en mera anécdota. Ni siquiera la presencia del recién fichado Borovnjak (que acabó con seis puntos y un rebote) en la pintura cacereña sirvió para revitalizar las opciones del conjunto extremeño.

Con un Cáceres totalmente a anulado en ataque, fue precisamente Borovnjak quien intentó desatascar, con una certera canasta, la productividad de los locales. No obstante, con manifiesta superioridad en el rebote defensivo, los de Natxo Lezkano no tuvieron especiales problemas para llegar al descanso con una renta de siete puntos (29-36).

A pesar de mostrar una cara más digna, no pudo el Cáceres contrarrestar el buen hacer del cuadro visitante en los compases posteriores. En un equipo en el que brilló Andric, con un total de 21 puntos en su haber, el Andorra, que manejó lo los últimos minutos con puño de hierro, supo contemporizar en los dos últimos cuartos. Primero, para llegar con un esperanzador marcador de 44-57 al término de tercer cuarto. Una renta que, sin mayores apuros, los visitantes supieron mantener hasta llegar al definitivo 70-82 en el Multiusos.