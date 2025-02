Amarga despedida del Cáceres en el Multiusos

El guion se repitió una vez más. Y ya van muchas esta temporada. Un equipo que compite a ratos, que combate hasta que desconecta y ... la mente se evade en paralelo al aumento de dígitos anotadores del rival. Ni siquiera la posibilidad de dejar un mejor sabor de boca a su maltratada afición evitó el desastre en el Multiusos ante el Lleida (77-100), penúltimo encuentro de la temporada, último en el Multiusos. Duele decirlo, pero lo mejor de este curso 2023-24 es que se acaba este viernes ante el Betis. Doloroso pero cierto. Tras el choque, en el que destacaron los malos modos del pívot local Balaban ante los pitidos del público, una rueda de prensa con aroma a despedida por parte del técnico Arturo Álvarez, que ya habla del Cáceres en pasado si bien el club oficialmente no ha comunicado nada sobre su posible continuidad.

Álvarez compareció acompañado de su cuerpo técnico, al que quiso agradecer una profesionalidad y apoyo no demostradas por parte de su plantilla. «Quiero agradecer a esta gente que está aquí a mi lado, que muchas veces la gente de a pie no conoce, que estos tres meses que he estado aquí me han ayudado en el día a día y me han aguantado en los buenos y malos momentos y creo que en la última rueda de prensa se merecían este agradecimiento. Siento no haber cumplido el objetivo por el que el club me trajo de salvar la categoría, pero me llevo cosas muy buenas de todos vosotros. Yo lo he pasado muy mal, pero seguro que ellos peor, porque son prácticamente todos de aquí, sienten los colores de su ciudad y tienen un gran disgusto», expresó el entrenador. Los fue enumerando, desde su segundo Jacinto Carbajal, pasando por Javi Cabello, Dani, María o Pepe, este último cuyo espíritu –dijo– le gustaría haber visto en algunos jugadores.

Respecto al encuentro, se refirió a la entidad de un adversario que visitaba Cáceres con un objetivo claro y a las cabezas de sus pupilos, donde el baloncesto cada vez ocupa menos espacio. «Hemos aguantado 21 minutos a un equipo que viene a jugarse el ascenso, que nos ha metido 16 triples de 31 y que a pesar de no coger más de seis rebotes que nosotros nos han dominado en los momentos importantes. Nos han hecho contraataques de juniors o cadetes. Hay que felicitarles. Aguantamos esos casi 22 minutos pero creo que hay ya muchas cabezas pensando en la vuelta, en diversas situaciones que les van a permitir seguir jugando».

Recriminó la actitud del serbio Darko Balaban, quien debió taparse los oídos y no entrar al trapo. «Eso es algo que nunca hay que hacer. El público es soberano, es el que paga el abono o la entrada y hace que nuestro club pueda seguir trabajando. Hay que respetar a esta gente que nos apoya, en los buenos y los malos momentos. En otro sitio hoy probablemente no hubiera habido nadie en la grada por el descenso y las malas sensaciones. Yo mismo le voy a decir que se ha equivocado, como consejo personal y como reprimenda del club».

«Me llevo muchas cosas muy buenas de estos tres meses a nivel personal. He conocido un Cáceres que es el espíritu del baloncesto, la historia del baloncesto» Arturo Álvarez Técnico del Cáceres

Explicó su filosofía de dejarles en paz tras el partido y no hablarles en caliente en el vestuario, analizar en frío, pero era evidente su malestar. «Algunas actitudes no me han gustado. Pedirles que se dejen el sudor por este escudo en Sevilla porque nos queda un partido; esto no se ha acabado. Y darles las gracias a muchos de ellos que han peleado hasta el final».

Por último, esgrimió algunos agradecimientos que apuntan más a su salida que a una renovación. «A la afición gracias por estar por nosotros, a la prensa, a la junta directiva por apostar por mi y por mantenerme pese a no lograr el objetivo de largo. Me llevo muchas cosas muy buenas de estos tres meses a nivel personal. He conocido un Cáceres que es el espíritu del baloncesto, la historia del baloncesto, que te paren por la calle. El otro día pensaba que me iban a dar un puñetazo, pero me dieron un abrazo y me animaron».

El capitán

Pasó también por la sala de prensa el capitán Dani Rodríguez. «El final ha sido un poco la continuación de las últimas semanas. Una continuación de tristeza y de malestar por no haber cumplido los objetivos», fueron sus primeras palabras. Del partido, mejor no profundizar, debió pensar. «Nos fuimos al descanso dejando la primera parte bastante correcta. En la segunda nos han faltado cosas. Un poco de energía, la dinámica de ellos que están muy bien mientras nosotros jugándonos nada. Nos ha venido el bajón otra vez, pero no hay mucho más que hablar ahora porque la situación ya la sabemos todos», valoró Rodríguez, que espera que el equipo compita el viernes ante el Betis y manifestó su deseo de continuar un año más. «Sería muy frustrante retirarme con este mal sabor de boca. Quiero hablar con el club y saber qué idea tiene».