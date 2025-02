El Al-Qázeres viajará a Vigo con opciones de clasificación

J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 16 de abril 2023, 17:39 Comenta Compartir

No pudo ganar el partido, pero al menos salió vivo para encarar el encuentro de vuelta con una salvable desventaja de cuatro puntos. En el partido de ida de los cuartos de final por el ascenso a Liga Femenina, el Alter Enersun Al-Qázeres cedió este sábado en el Multiusos (53-57) frente a un Celta que demostró sobre el parqué más hechuras que el conjunto extremeño. No obstante, y en gran parte espoleado por una animosa afición encabezada por los alumnos del Cefot, el equipo auriverde no entregó la cuchara en ningún momento. Algo que le sirvió para mantener la esperanza con vistas al envite del próximo sábado en Vigo (Pabellón de Navia, 18:30 horas), en el que las cacereñas tendrán que vencer por al menos cinco puntos si quieren estar en la final a cuatro.

AL 53 57 - QÁZERES- CELTA

A pesar de encontrar situaciones cómodas de tiro, el Celta no hiló fino en la ejecución y eso favoreció que el Al-Qázeres saliese a escena con un parcial favorable de 8-0. Las visitantes tardaron casi cuatro minutos y medio en anotar sus primeros puntos. No tardó mucho más el equipo gallego en afinar, aunque no lo suficiente como para remontar al término de un primer cuarto que finalizó con 14-10 para las extremeñas.

Al son de Cliney, el Celta comenzó a demostrar cierta prestancia y las visitantes se pusieron por delante por vez primera en el partido a falta de seis minutos para el descanso (21-23). Las extremeñas, que finalmente no pudieron contar con la presencia de Radka Stasova sobre el parqué, no perdieron la compostura y, con buenos minutos de Sara Zaragoza y Kate Andersen, llegaron con 30-31 al descanso.

Tras pasar por los vestuarios, Kate Andersen mantuvo a flote al Al-Qázeres con sus lanzamientos exteriores. Pese a ello, el Celta no concedió más de la cuenta en el marcador. Con una Celia García desactivada y muy bien defendida por las visitantes, el cuadro gallego respiró con el 38-45 pasado ya el ecuador del tercer cuarto.

Con 44-50 se inició un último acto en el que, pese a la ruidosa animación de los alumnos del Cefot, las cacereñas no pudieron culminar la remontada. No obstante, el equipo de Jesús Sánchez, quizás en gran parte gracias al apoyo del graderío, no se desconectó del partido como en otras ocasiones. A falta de cuatro minutos y medio, el equipo verde perdía por nueve (48-57) y un último arreón de las locales favoreció el definitivo 53-57.