Al-Qázeres B y San Antonio se estrenan este sábado a domicilio

La Primera Nacional Femenina de Baloncesto de Castilla-La Mancha y Extremadura comienza este sábado con la participación de diez equipos en un único grupo. Esta temporada, la competición contará con siete equipos castellanomanchegos y tres extremeños.

Al término de la liga regular, los cuatro mejores clasificados disputarán la Fase Final, de la que saldrá el equipo que tendrá la oportunidad de pelear por el ascenso a la Liga Femenina 2 en el playoff de ascenso.

El Al-Qázeres B, vigente campeón, defenderá su título en esta nueva edición. En el otro extremo de la tabla, los equipos que terminen en las posiciones novena y décima descenderán directamente, dejando dos plazas libres para el ganador de la Liga Igualdad Globalcaja, en Castilla-La Mancha, y el vencedor del Trofeo Diputación de Cáceres y Badajoz, en Extremadura.

AGENDA CEI Toledo Universidad Labora-Renovables Al Qázeres Pabellón IES Universidad Laboral de Toledo, sábado 11 (18.00 horas)

Basket Cervantes Ciudad Real-San Antonio Pabellón Puerta de Santa María de Ciudad Real, sábado 11 (18.00 horas)

BB Baloncesto Badajoz-EBA Pabellón Las Palmeras de Badajoz, sábado 19 (12.00 horas).

