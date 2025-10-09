HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Partido entre el San Antonio y Baloncesto Badajoz. FEXB
Primera Nacional

Al-Qázeres B y San Antonio se estrenan este sábado a domicilio

Los equipos cacereños debutan en la Liga Ribésalat, mientras que el encuentro del Baloncesto Badajoz se aplaza para la siguiente jornada

R. H.

Badajoz

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:09

Comenta

La Primera Nacional Femenina de Baloncesto de Castilla-La Mancha y Extremadura comienza este sábado con la participación de diez equipos en un único grupo. Esta temporada, la competición contará con siete equipos castellanomanchegos y tres extremeños.

Al término de la liga regular, los cuatro mejores clasificados disputarán la Fase Final, de la que saldrá el equipo que tendrá la oportunidad de pelear por el ascenso a la Liga Femenina 2 en el playoff de ascenso.

El Al-Qázeres B, vigente campeón, defenderá su título en esta nueva edición. En el otro extremo de la tabla, los equipos que terminen en las posiciones novena y décima descenderán directamente, dejando dos plazas libres para el ganador de la Liga Igualdad Globalcaja, en Castilla-La Mancha, y el vencedor del Trofeo Diputación de Cáceres y Badajoz, en Extremadura.

AGENDA

  • CEI Toledo Universidad Labora-Renovables Al Qázeres Pabellón IES Universidad Laboral de Toledo, sábado 11 (18.00 horas)

  • Basket Cervantes Ciudad Real-San Antonio Pabellón Puerta de Santa María de Ciudad Real, sábado 11 (18.00 horas)

  • BB Baloncesto Badajoz-EBA Pabellón Las Palmeras de Badajoz, sábado 19 (12.00 horas).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  2. 2

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  3. 3

    La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas
  4. 4 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  5. 5 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  6. 6 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  7. 7 Emotivo adiós del IES Bárbara de Braganza a su conserje fallecido: «Su entrega ha dejado huella»
  8. 8 El colegio Salesianos de Badajoz despide a su profesor Magdaleno Becerra
  9. 9 Tiendas y supermercados abiertos en Extremadura el 13 de octubre: horarios de El Faro, Mercadona o El Corte Inglés
  10. 10

    Pedro Sánchez anuncia en Cáceres la creación del Observatorio de la Vivienda Turística: «Los vecinos quieren recuperar sus barrios»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Al-Qázeres B y San Antonio se estrenan este sábado a domicilio

Al-Qázeres B y San Antonio se estrenan este sábado a domicilio