LIGA FEMENINA El Al-Qázeres roza la sorpresa Tras Paola Ferrari, Hodges (18 puntos) fue la cacereña más acertada ayer en Bilbao. :: OSKAR MATXIN / opta El equipo cacereño, en el último partido de Jesús Sánchez, paga caro sus nefastos últimos minutos ante el Gernika AITOR ARTIÑANO Domingo, 20 enero 2019, 11:16

gernika (bilbao). El Nissan Al-Qázeres estuvo a punto de dar la sorpresa en Maloste pero sus últimos ataques resultaron nefastos y le impidieron llevarse la victoria en un choque en el que el equipo estuvo en el partido casi hasta el final. El encuentro comenzó con el previsible tirón del Lointek Gernika, tercero en la Liga Día, en cuyas filas debutaba Banham tras la marcha a Estados Unidos de la ex WWNBA y jugadora clave Blake Dietrick. Sin embargo, de 10-5 se llegó a un 12-13 mediado el primer cuarto que fue cortado por un tiempo muerto del técnico local Mario López. En el banquillo cacereño Jesús Sánchez agotaba su labor en en la banda ya que se despedía del Al-Qázeres tras el acuerdo con la entidad, aunque seguirá vinculado.

79 GERNIKA 71 AL QÁZERES Lointek Gernika Bilbao Vanderwal (6), Berezhynska (22), Gwathmey (15), Nacickaite (15), Roundtree (8), -equipo inicial-, Banham (6), Díez, Mazionyte (3), Ariztimuño (4). Nissan Al-Qázeres: Ocete (9), Ferrari (25), Ginzo (6), Hodges (18), Maize (6), -equipo inicial-, Ramos (1), Corrales, Forasté (6), Romero. Parciales: 18-21, 22-18 (40-38), 18-16 (58-55), 21-16 (79-71). Árbitros: Juan P. Morales Alcaide, María Cortés Paya y Rodrigo Garvin Domingo. Sin eliminadas. Incidencias: Polideportivo Maloste. 800 espectadores. El Gernika homenajeó en los prolegómenos a su jugadora internacional Luci Pascua.

El estirón extremeño no paró y Ferrari con una bandeja (haciendo su punto 12) puso con ventaja de cinco a su equipo, que acabó 18-21 el primer parcial. La rotación local en teoría era superior pero eso no se notó en un acertado primer cuarto. El obligado descanso de la hasta entonces acertadísima Paola Ferrari coincidió con siete puntos consecutivos de Berezhynska en un par de minutos (25-21). Hubo tiempo muerto y enseguida regresó Ferrari a la cancha, acabándose la sequía con un triplazo de Hodges (once puntos al descanso) que secundaba Ferrari en el manejo de la nave. Se llegó a un 33-25 contestado por un 0-12 de parcial en un gran trabajo coral visitante. Era una puntuación muy alta mediado el segundo cuarto pero se ralentizó de ahí hasta el descanso retirándose las jugadoras a los vestuarios con mínima ventaja local.

Salida en tromba

Paola Ferrari se marcó un descomunal partido, con 25 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias

Las vizcaínas salieron en tromba tras la reanudación y con 9-0 de parcial en menos de tres minutos parecía que ponían la directa hacia el triunfo (49-39). Tras el consiguiente tiempo muerto del coach visitante, Maize cortó la racha con una bandeja y finalmente se redujo la renta a un solo punto (53-52) en este caso tras un 2+1 de Ferrari, que concluiría la cita con 25 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias para 32 de valoración. Su único pero, las 6 pérdidas. Para acabar el tercer cuarto el juego se trabó y se sucedieron las imprecisiones por ambas partes, por lo que el choque estaba abierto. Sin embargo, bajo la dirección de la base canterana Ariztimuño y el dominio de Berezhynska, el Lointek Gernika se puso siete arriba (66-59) y a partir de ahí la diferencia se mantuvo estable hasta el parón solicitado por Jesús Sánchez a cuatro minutos del final.

Gabi Ocete rebajó la renta a -4 mediante un triple pero los cinco posteriores ataques fueron infructuosos para las extremeñas, lo cual originó que se agotara el tiempo y con él las esperanzas de victoria.