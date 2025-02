El Al-Qázeres cae con rotundidad ante un vendaval

CLEMENTE RAMOS CÁCERES. Lunes, 13 de diciembre 2021, 07:58 Comenta Compartir

Un obstáculo de altura en forma de Pacisa Alcobendas superó con rotundidad a un Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, que no logró liderar el marcador en ningún momento, por 67-95. El resultado podía preverse, por el espectacular forma del rival, líder, que con este sumó su undécimo triunfo consecutivo, pero no menos doloroso.

AL QÁZERES 67 - 95 ALCOBENDAS Alter Enersun Al-Qázeres: Patri Vicente (14), Conchi Satorre (16), Yaiza Lázaro (6), Primm (11) y Mollenhauer (10) -quinteto inicial-, Vujacic (8), Sara Zaragoza (2), Galiana, Cambero, Hisado, Núñez y Abad.

Pacisa Alcobendas: Togores (18), Howard (19), Preetzmann (17), Clara (8), y Seilund (11) -cinco inicial-, Marta Moix (2), Sara Francisco (2), Lucía Gutiérrez (12), Mata (4) y De Sousa (2).

Parciales: 19-25, 13-26, 19-20 y 16-24.

Árbitros: Seijo Vázquez (comité gallego) y González Banderas (comité andaluz). Sin eliminadas.

Incidencias: Serrano Mancayo. 30 espectadores.

El tropiezo fue amplio a pesar del buen partido de Conchi Satorre y Crystal Primm, ambas con 17 de valoración, o del regreso al mítico pabellón Juan Serrano Mancayo. La realidad fue que el cuadro madrileño impuso su potencial desde el principio. Togores y Howard se convirtieron en material de pesadillas para la defensa local, un dúo al que posteriormente se unió Preetzmann.

Las jugadoras visitantes, aunque imprecisas al principio, resultaron letales en el tiro de tres. El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura no encontró solución a una ametralladora que le disparaba con munición inagotable. Se mantuvo digno tras el primer cuarto, con un parcial de 19-25, pero no duró mucho. Clave fue el segundo, en el que la diferencia pasó de seis a 19 puntos, una vez el Alcobendas afinó su puntería. Esos diez minutos mostraron a un conjunto anfitrión demasiado nervioso, por momentos abrumado, ante la tormenta ofensiva de su contendiente. Logró dar el tipo, que no es poco, en el tercer cuarto (19-20 de parcial); aunque en el acto de clausura sufrió otra exhibición de lanzamiento exterior. El choque quedó finalmente en 67-95.

A las jugadoras preparadas por Jesús Sánchez solo les queda olvidar y pensar en lo siguiente. Su próxima prueba, la última de 2021, pasará por visitar al Osés Construcción Ardoi en Zizur Mayor, duelo que se disputará el próximo sábado a partir de las 19.45 horas.