El Al-Qázeres se resetea para recibir a La Salle de Melilla

No le ha venido mal el descanso al Alter Enersun Al-Qázeres. La pasada semana no pudo saltar a la cancha del Estepona a ... causa de las ventanas FIBA y eso lo ha aprovechado el conjunto cacereño para serenar ánimos, reponer oxígeno y recuperar fortaleza mental para los últimos doce partidos de la temporada. Lo necesitaba, ya que la dinámica no era en absoluto buena. Cinco derrotas en los últimos seis encuentros han relegado al equipo extremeño al undécimo puesto de la clasificación de la Liga Femenina Challenge.

Su presencia en playoff no solamente corre peligro (está a una victoria del noveno puesto), sino que los puestos de descenso empiezan a parecer cada vez más amenazantes. Desciende los dos últimos clasificados y, ahora mismo, el Al-Qázeres solo tiene una renta de dos victorias. Para que la amenaza del descenso no empiece a ser cada vez más real, al Al-Qázeres no le queda otra que hacerse fuerte en casa y sacar adelante los partidos que se disputen en el Multiusos. Para empezar, el de este sábado ante La Salle de Melilla, a partir de las 17.00 horas. El conjunto norteafricano no será una presa fácil. Primero, porque es quinto y suma cinco victorias más que las extremeñas. Y segundo, porque ha sido capaz de ganar fuera de casa en canchas extremadamente complicadas. Por ejemplo, hace un mes en la del Leganés, el todopoderoso líder de la Liga Femenina Challenge. Es, precisamente esa, la única derrota de las madrileñas hasta la fecha. «Por apuesta, por presupuesto y demás, está llamado a eso. Este año han acertado en todo y están jugando bien. Sobre todo, están compitiendo muy bien en ciertos momentos. Fuera de casa, es un equipo muy duro porque nunca se va de los partidos. Siempre está cerca, siempre está peleando y hay que sacarlo muchas veces hasta que consigues poder ganarles», señalaba Jesús Sánchez, entrenador del Al-Qázeres, que sigue teniendo la baja de Alicia Morales.

