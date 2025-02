El Al-Qázeres, a remontar en Vigo

Partido decisivo para el Alter Enersun Al-Qázeres. El conjunto auriverde afrontará este sábado en Vigo ante el Celta (Pabellón de Navia, 18:30 horas) ... el encuentro de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final por el ascenso a Liga Femenina. Una cita en la que la escuadra extremeña tendrá que vencer por al menos cinco puntos de diferencia si quiere meterse en la final a cuatro de la próxima semana. Una fase que, precisamente, se disputará en el mismo escenario del partido de este sábado, lo que ha generado ciertas suspicacias.

Tras perder la pasada semana en el Multiusos por un todavía salvable 53-57, el equipo dirigido por Jesús Sánchez acude a tierras gallegas con más ilusión que presión, según explica el técnico visitante. «Sabíamos que este era el partido clave y que todo se iba a resolver en Navia, como así va a ser. En la ida nos hicieron un partido muy duro, con control del rebote. El apoyo de su público será un factor a tener en cuenta, pero vamos con mucha motivación y poca presión interna».

Como ya sucediese en el partido de ida, el Al-Qázeres tendrá que lamentar la importante ausencia de su base titular, Radka Stasova. «Hemos ido probando y no se ha encontrado bien. Ya no tiene una lesión grave ni importante, pero la gestión que hace cada una del dolor para poder jugar es diferente y ella no se ha encontrado en un porcentaje en el que sintiera que podía jugar con normalidad».

Sobre la designación de Vigo como sede de la final a cuatro, Jesús Sánchez no ve fantasmas, aunque sí entiende que el anuncio haya podido despertar ciertas suspicacias entre los aficionados, especialmente al tratarse de una eliminatoria igualada. «Entramos en la picaresca de que cualquier cosa que ocurra en el partido se mirará con lupa. Los tiempos no son los mejores y a nuestras jugadoras les ha generado aún más ganas. Ir a jugar al pabellón donde luego será la final a cuatro a la que te quieres clasificar ha generado más ganas», sostiene.

En el caso de que el Alter Enersun Al-Qázeres no logre este sábado una victoria de al menos cinco puntos de diferencia, las extremeñas cerrarán una temporada que desde el inicio ya fue accidentada y marcada por las lesiones. Algo que durante varios tramos de la campaña ha minado, en parte, el potencial del conjunto auriverde. Por el contrario, si las cacereñas logran la clasificación, el equipo extremeño luchará el próximo fin de semana, también en Vigo, por acompañar al Baxi Ferrol a la élite del baloncesto femenino nacional.