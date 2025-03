El Al-Qázeres rema para morir en la orilla

La actuación de Primm, MVP, no fue suficiente para Al-Qázeres.

ALBERT POSTILS BARCELONA. Domingo, 5 de febrero 2023, 10:33 Comenta Compartir

El Al-Qázeres pagó su funesto inicio ante el Lima-Horta a pesar de terminar con opciones de ganar hasta el final. Andersen igualó el choque (62-62) cuando restaban 40 segundos, pero un triple demoledor de Eliana Soriano en la siguiente jugada truncó la progresión del conjunto cacereño (66-62).

El conjunto cacereño, sumido en un letargo demasiado prolongado al inicio, no sabía por dónde le venían. Y, en un visto y no visto, el marcador ya dibujaba un parcial demoledor (13-0). Fue Primm la encargada de parar la hemorragia con una maniobra exquisita para burlar a dos rivales. Celia García le echó una mano y, desde la línea de tres, trató de mantener a flote al equipo. Pero, en realidad, no había talento capaz de parar el vendaval de Lima-Horta en el primer cuarto. Un vendaval que se llevó por delante a Zaragoza, incapaz de cazar un rebote ni de anotar y relegada después al ostracismo del banquillo.

Nada cambió antes del descanso. Cuando el cuadro visitante parecía acercarse de verdad (32-25), Primm inauguró su calvario particular con los tiros libres. Falló dos consecutivos, agachó la cabeza y cada vez que el partido la llevaba a esa zona asomaba el bloqueo. Para ello amaneció el liderazgo de Hisado, que sostuvo la moral del equipo para afrontar la segunda parte.

El tercer cuarto fue el del renacimiento de Al-Qázeres. El bando cacereño encontró en Andersen a su nuevo estandarte. Con dos triples seguidos, la escolta estadounidense hizo soñar a su equipo para aterrizar en el último cuarto con todo por el pescado por vender (55-50).

El último acto fue un sinvivir para el Lima-Horta, al que le empezó a temblar la muñeca por primera vez. Debajo del aro local, Primm, pero sobre todo Capel, bajaron al barro para pelear todos los rebotes. Su vigor fue contagioso y el Al-Qázeres se sintió capaz de todo.

Andersen anotó una canasta transcendental a falta de 40 segundos. Tras ir todo el encuentro por detrás, al fin llegaba el empate (62-62). Pero la ilusión fue demasiado efímera. Porque Eliana Soriano, máxima anotadora local, lanzó un triple con el corazón que terminó haciendo añicos el del Al-Qázeres. Y a Andersen, a la desesperada, le pudieron los nervios en la última jugada. El técnico Jesús Sánchez, que vivió con estoicismo tanto la caída como el auge de su equipo, vio con el rostro impertérrito cómo todo el esfuerzo por igualar el choque se desvaneció en un santiamén.