El Al-Qázeres regresa a su zona de confort para recibir al líder

Regresar a casa siempre sienta bien, sobre todo para el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura. Primero, porque a domicilio no acaba de dar con ... la tecla para regresar a la senda de la victoria. Ya suma cuatro derrotas seguidas, todas en 2024. Y segundo, le sentará bien volver al Multiusos porque en el Multiusos, esta temporada, no ha ganado otro equipo que no fuera el propio Al-Qázeres. Estadísticas que mirar de cara a plantar cara, y ganar, al líder de la Liga Femenina Challenge, el Ardoi. El partido se disputará a las 18.00 horas.

Sin embargo, en la previa del encuentro, Jesús Sánchez prefirió analizar las causas de las derrotas a domicilio más que mirar los factores que propician la imbatibilidad al abrigo del Multiusos. Y los pobres porcentajes de tiro, y alguna que otra concesión en defensa, se presentan como culpables de todos los males. Igualmente, el técnico del Al-Qázeres está convencido de que su equipo puede dar la sorpresa ante un Ardoi que llega con alguna que otra duda tras su última derrota en Leganés. Curiosamente, también por culpa de la falta de acierto en el tiro, sobre todo en el exterior. Esos escasos 46 puntos que logró el pasado sábado supusieron su peor marca de toda la temporada. A pesar de ese traspié, el equipo navarro cuenta con una plantilla experimentada y talentosa que está marcando las diferencias en la categoría. Está liderada por el trío argentino de Diana Cabrera, Julieta Mungo y Andrea Boquete, y pone el broche una jugadora de la casa, pero con una amplia trayectoria, como María Asurmendi.

