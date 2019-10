Al-Qázeres quiere su primer triunfo sobre ruedas Las jugadoras del Al-Qázeres, ayer en el 'Media Day'. :: A. MÉNDEZ Las extremeñas recibirán esta noche (20.45 horas) al IDK Gipuzkoa con la intención de estrenar el casillero de victorias J. CEPEDA Viernes, 4 octubre 2019, 08:37

CÁCERES. El Nissan Al-Qázeres vuelve este viernes a la competición oficial en el Serrano Macayo. Tras el fallido inicio liguero del pasado fin de semana ante el Gernika en el 'Open Day' de Zaragoza, las extremeñas recibirán esta noche a partir de las 20.45 horas al IDK Gipuzkoa, un equipo que se presenta en Cáceres con similares necesidades de victoria, pues el cuadro vasco también se vio superado en la jornada inaugural, en este caso por el Zamarat.

A pesar de la derrota en la primera cita liguera, el entrenador del Al-Qázeres, Ricardo Vasconcelos, identificó ayer un eficaz trabajo de su escuadra en varias facetas, especialmente en la defensiva, con una buena puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el análisis previo del rival: «Necesito que el equipo siga haciendo el mismo trabajo en defensa porque lo hicimos muy bien». Sin embargo, el técnico portugués también reconoció que su grupo tendrá la obligación de entonarse en ataque, haciendo mención a la mejor selección de pases para evitar pérdidas y a los movimientos sin balón. «No jugamos tan bien como quisimos», reconoce.

Parece evidente que en esta misma faceta ofensiva el máximo representante del baloncesto extremeño tendrá que poner más armas encima de la mesa para conseguir ser realmente competitivo, pues el Al-Qázeres hipotecó gran parte de sus opciones contra Gernkia al buen hacer de Jennie Simms. Aunque la jugadora estadounidense firmó un partido de campanillas, no estuvo bien acompañada por el resto de sus compañeras. De hecho, fue la única jugadora capaz de superar los 10 puntos en su casillero particular tras aportar a la causa 23 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y un tapón. Unos números que, sin embargo, no fueron suficientes a la postre para que el equipo cacereño pudiese llevarse la victoria.

El técnico local espera que su equipo mantenga el nivel defensivo demostrado Vasconcelos considera que la asignatura pendiente está en la circulación y en los movimientos sin balón

En una nueva prueba de fuego para medir la fiabilidad del Al-Qázeres, enfrente del equipo extremeño estará esta noche un Gipuzkoa que querrá resarcirse de la primera derrota de la temporada. Las chicas de Aránzazu Muguruza tienen en su base montenegrina Aleksic Snezana una de sus principales bazas en cuanto a anotación, pero las cacereñas tampoco podrán obviar la lucha bajo aros que tanto Paula Ginzo como Diouf tendrán que protagonizar con las estadounidenses Ariel Edwards y Merhyn Kraker. Unas figuras, estas últimas, ya experimentadas en la competición.

Para nutrirse de confianza en sí misma, la plantilla al completo del Nissan Al-Qázeres realizó ayer su tradicional 'Media Day'. Una jornada que sirvió para hacer la presentación pública de plantel y cuerpo técnico a través de un evento que contó con la presencia del portavoz del equipo de Gobierno local, Andrés Licerán. El acto institucional del Al-Qázeres se desarrolló en las instalaciones del concesionario oficial de Nissan en Cáceres, patrocinador oficial del equipo sénior de Liga Femenina.