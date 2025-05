El Al-Qázeres no puede con un gran Zamora

Los 27 puntos de Filipe no fueron suficientes para el Al-Qázeres.

Gonzalo Sigler ZAMORA. Domingo, 26 de enero 2025, 12:39 Comenta Compartir

El Alter Enersun Al-Qázeres no pudo alargar su racha tras vencer la pasada jornada y cayó (72-58) en la cancha de un aspirante ... al ascenso, el Recoletas Zamora, que se recuperó tras dos tropiezos consecutivos. Las actuaciones de Diana Cabrera y Josephine Filipe, con 15 y 27 puntos respectivamente, no fueron suficientes en un duelo marcado por los parones en la primera mitad y en el que Jesús Sánchez, entrenador del cuadro cacereño, no pudo contar con Alicia Morales. Las 19 pérdidas fueron un lastre pese al gran dominio cacereño en el rebote.

ZAMORA 72 58 - AL-QÁZERES Los primeros minutos, debido al gran acierto exterior del equipo zamorano y el parcial de 7-0, anunciaron las dificultades para el equipo visitante. Poco a poco, no obstante, las pupilas de Jesús Sánchez se fueron metiendo en el choque al hallar en el interior a Cabrera y Filipe, aunque una técnica a Lucía Fontela por reclamar acabó llevando la diferencia al 20-13 al final del primer cuarto al anotar Estel Puiggros el tiro libre después de que el choque estuviera varios minutos parado. La diferencia quebró la barrera psicológica del +10 después de que Sara Castro, exjugadora del equipo cacereño, anotara sus primeros puntos para poner una distancia que empezaba a ser preocupante. Sin embargo, hubo soluciones de nuevo con Filipe y Cabrera para evitar que la diferencia se disparara e incluso se comprimiera hasta el 37-31 con el que se llegó al descanso después de que la portuguesa de la escuadra cacereña no completara un 2+1. Con una mejor defensa, las jugadoras de Jesús Sánchez siguieron apretando, pero la escuadra castellana, liderada por Castro, reaccionó y volvió a elevar la diferencia por encima de la decena. Supuso el punto de inflexión que pareció condenar a las jugadoras del equipo verde, cuya anotación se limitó a sus dos interiores. Sin embargo, una técnica al entrenador local, Ricardo Vasconcelos, posibilitó que Filipe pusiera el 54-45 con el que acabó el tercer acto. Hasta ahí llegó la energía de las jugadoras del cuadro cacereño, que apenas encontraron puntos en Fontela. De hecho, un triple de Puiggros puso la sentencia después de que Sarah Polleros hubiera firmado un 2+1. Aún quiso pelear el Al-Qázeres, sin aportación del banquillo, y el regreso de Cabrera, que forzó el tiempo muerto del equipo zamorano, mitigó el momento crítico mediado este cuarto asalto. Una nueva técnica, en este caso de Cabrera, finiquitó el duelo, que acabó 72-58.

