Al-Qázeres prueba su solidez en Azkoitia

El Alter Enersun Al-Qázeres afronta este sábado (18.00 horas, Polideportivo de Azkoitia) una cita de alto riesgo y alta motivación. Las cacereñas visitan al Domusa Teknik ISB con la oportunidad de encadenar su tercera victoria consecutiva y llegar al parón liguero con un balance sobresaliente de cinco triunfos en siete jornadas, algo que superaría las previsiones más optimistas.

El técnico Jesús Sánchez advertía en la previa, sin embargo, de que el reto no será sencillo: «Vamos a una pista que históricamente nos cuesta, donde es muy difícil conseguir la victoria. Pero este momento de forma y el balance de victorias nos dan la sensación de que es una buena oportunidad». El entrenador destacaba que su equipo llega en una buena dinámica, tras semanas de trabajo sólido y con la plantilla prácticamente al completo: «Hemos podido recuperar a la gente y entrenar bien. Espero que todo el mundo pueda dar lo mejor de sí mismo».

Sánchez insistía en la importancia de mantener la concentración desde el salto inicial, una lección aprendida tras su última derrota fuera de casa: «Como no estés al 100% y las dejes entrar en partido, lo pasas mal. En esta liga hay mucha calidad y jugadoras que no perdonan. Arrancar bien es clave». Sobre el rival, el técnico extremeño rehuye cualquier exceso de confianza pese a la racha negativa de las locales. «Tienen una plantilla larga, con cinco extranjeras de nivel y nacionales con experiencia. Es un equipo llamado a estar arriba. Estoy convencido de que van a arrancar en cualquier momento, así que ojalá no sea esta semana», subrayó.

Con un balance de 4-2, el Al-Qázeres iguala su mejor inicio histórico en la Liga Challenge. La solidez defensiva, el control de las faltas y el acierto en los tiros libres han sido las señas de identidad de un grupo que, según su técnico, «aún puede mostrar una versión mejor». En Azkoitia, el objetivo será claro: mantener la racha, crecer en confianza y marcharse al parón con la sensación de estar construyendo algo serio.