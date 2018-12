LIGA FEMENINA El Al-Qázeres pone rumbo a Valencia con confianza y respeto Un Al-Qázeres unido buscará su tercera victoria consecutiva. :: A. M. El cuadro extremeño busca seguir creciendo y sumar ante el cuadro del este peninsular su tercera victoria consecutiva MARÍA CORRAL Domingo, 2 diciembre 2018, 10:23

CÁCERES. Cuando los resultados acompañan, la confianza crece. Y así lo han percibido desde dentro en el Nissan Al-Qázeres a lo largo de la semana. Tras el chute de moral que implica sumar dos victorias consecutivas, las extremeñas llegan al choque contra el Valencia con la motivación por las nubes y con hambre de seguir progresando y prolongando su racha positiva.

Las de Jesús Sánchez saltarán al Pabellón Fuente San Luis con respeto hacia su rival, aunque con el plus de confianza adquirida en los últimos días y con la idea en mente de mostrar todas sus armas para llevarse un partido en el que no parten como favoritas. «Sabemos que visitamos una pista muy complicada, de las más difíciles de la liga. Y también que nos enfrentamos a uno de los proyectos llamados a ser grandes en el baloncesto femenino español», manifiesta el técnico cacereño. Sin embargo, el Al-Qázeres tirará de su sella de identidad, ilusión más garra, para plantarle cara a uno de los 'cocos' de la categoría y, por qué no, dar la sorpresa en una de las canchas con más afluencia de público, 'La Fonteta'.

Así lo reconoce Jesús Sánchez, quien confiesa no fiarse de un recién aterrizado en la Liga Dia: «Tiene mimbres de que quiere luchar por todo. Al final es un proyecto sólido de un club grande. Cuenta con un gran apoyo social que le sirve de respaldo para seguir creciendo». A este factor añade el de una plantilla contrastada, que no ha notado la ausencia de pilares importantes como Marina Lizarazu, lesionada de gravedad el pasado mes de octubre. Entre sus jugadoras más destacadas sobresale Tamara Abalde, primera jugadora internacional de la historia del Valencia. Además, cabe resaltar los números de Meiya Tirera como máxima anotadora (114 puntos) y de Anna Gómez como máxima reboteadora y asistente (47 rebotes y 38 asistencias).

Para el choque, el cuadro extremeño contará con todas sus jugadoras disponibles. Carla Nascimento, que se perdió el encuentro ante Sant Adriá por molestias, viajará junto al resto de la expedición. Por si acaso, 'toca madera' para que no haya ningún contratiempo de última hora. Como si de otra final se tratase, el Nissan Al-Qázeres seguirá labrando su camino en tierras valencianas y tirando de ambición para ver cada vez más de cerca sus objetivos.