LF1 El Al-Qázeres pierde a uno de sus referentes Anuncia la rescisión del contrato de Shacobia Barbee, su tercera 'MVP' de una jornada, que vuelve a USA a tratarse de su lesión de rodilla MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Jueves, 3 enero 2019, 08:17

La reciente buena noticia de la presencia del Nissan Al-Qázeres en la próxima edición de la Copa en Vitoria se ha visto empañada este miércoles por la pérdida de uno de sus bastiones ofensivos desde el puesto de alero. Si la temporada regular está confirmando que el plantel carece de una pizca más de profundidad, la rescisión del contrato de Shacobia Barbee es todo un torpedo contra la línea de flotación del equipo para este comienzo accidentado de año. El club cacereño, a través de un escueto comunicado, anunció en la tarde de ayer el acuerdo con la jugadora norteamericana, que deja la entidad tras una lesión que acabó agravando sus peores presagios.

En la recta final del choque ante Quesos El Pastor Zamora, Barbee se golpeó la rodilla y tuvo que retirarse tras unos 27 minutos de juego en cuya estadística ya reflejaba 17 puntos y 7 rechaces bajo aros, casi sus medias. No volvió al parqué ni en el último cuarto ni al agónico desenlace de las dos prórrogas y tampoco jugó el duelo siguiente ante el Araski o el último frente a Durán Maquinaria Ensino. Las pruebas médicas tardaron algo más de lo habitual y desvelaron un daño mayor en la rodilla del que se quiere recuperar en su país, Estados Unidos.

El club afirmaba que no tiene todavía una sustituta cerrada y que está manos a la obra, aunque El Periódico de Extremadura publicaba en su web el nombre de la veterana Roneeka Hodges (36 años), con pasado en el Islas Canarias, Ros Casares, Rivas Ecópolis y Perfumerías Avenida, lo más granado. Hace dos años fue máxima anotadora de la liga en el Mann Filter maño. Internacionalmente -además de la WNBA, sobre todo Houston- destacan sus periplos por Turquía, Francia, Polonia, Brasil, Corea o Israel, con experiencia en la Euroliga.

No es una baja cualquiera

La ausencia de Barbee no es una más. No es cualquiera. Hablamos de 14,4 puntos y 7,8 rebotes de media para una valoración de 16,8 en cada cita. Todo un seguro su aportación a un equipo con más calidad en la línea exterior y al que dejaría muy mermado para lo que resta de competición en caso de que su recambio no rinda a su altura. Pierde también el Al-Qázeres a una de sus tres 'MVP' de la jornada en lo que va de liga Día. En la número diez se fue a 18 puntos, 16 rebotes, 2 asistencias y 5 faltas recibidas para 27 puntos de valoración.