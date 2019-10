LIGA FEMENINA Al-Qázeres, pendiente de Ferreira Ferreira encara el aro rival ante el Clarinos. :: adg media La jugadora portuguesa tuvo que retirarse el domingo, pero se espera que pueda llegar al partido del viernes J. CEPEDA CÁCERES. Martes, 15 octubre 2019, 09:08

El Nissan Al-Qázeres comienza la semana con la mirada puesta en la enfermería. El motivo no es otro que las dolencias sufridas este pasado domingo por Laura Ferreira en su tobillo izquierdo. La jugadora portuguesa, visiblemente dolorida, tuvo que abandonar el partido frente al Clarinos en la segunda mitad y no pudo regresar a la pista para disputar los minutos finales. No obstante, tras las primeras exploraciones realizadas, desde el club se descarta una lesión gravedad. Aunque la jugadora seguía teniendo ayer la zona inflamada, es posible que pueda llegar en buenas condiciones para jugar el partido de este viernes frente el Bembibre (Serrano Macayo, 20.45 horas). Todo dependerá de la evolución que tenga en los próximos días.

El percance de Laura Ferreira se suma a la lesión padecida por Julia Melina, quien todavía no ha podido disputar en competición minuto alguno con la camiseta del equipo cacereño.

Aunque el Al-Qázeres se vino de vacío de San Cristóbal de la Laguna, la imagen ofrecida por la escuadra extremeña fue sinónimo de competitividad, pues las cacereñas llegaron incluso a empatar el partido en el último cuarto tras ir perdiendo en el tercero de 14 puntos. La defensa en toda la pista ordenada por el cuerpo técnico de las visitantes dio sus frutos, aunque fue el conjunto canario el que estuvo más acertado en los minutos decisivos.

El duelo casero de este viernes ante el Bembibre cobrará especial importancia, teniendo en cuenta que el conjunto leonés es un rival directo del Al-Qázeres en la lucha por la permanencia. Las de Pepe Vázquez cierran la tabla clasificatoria tras haber perdido sus cuatro compromisos ligueros, por lo que un triunfo de las extremeñas podría servir para abrir una brecha importante respecto a uno de los dos puestos de descenso. Hasta el momento, el Al-Qázeres se ha mostrado inexpugnable como local, con dos victorias en otros tantos encuentros ante IDK Gipuzkoa y Mann-Filter.