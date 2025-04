Al-Qázeres, líder solitario de Primera Femenina

redacción Badajoz Lunes, 15 de noviembre 2021, 19:08 Comenta Compartir

1ª Nacional Masculina

Electromercantil CB Plasencia 58 - UB Almendralejo 67

Plasencia y Almendralejo disputaron el encuentro más igualado de la jornada, que estuvo dividido en una primera parte en la que los locales estuvieron casi siempre por delante en el marcador y una segunda que coincidió con la remontada del conjunto visitante, que además prolongó su buen hacer y llevó la ventaja hasta una máxima de 18 en el último cuarto, para acabar ganando de 9 puntos y situarse como colíderes de la liga. El mayor acierto exterior de los de Almendralejo fue clave en el devenir del choque. Daniel García (CBP) con 16 de valoración y Antonio Rueda (UBA) con 22 fueron los más destacados.

Dehesa del Conde Maristas 91 - Civitas Pacensis BB 65

El equipo local continúa con su buena temporada y esta vez fueron sus vecinos de Baloncesto Badajoz los que cayeron ante el buen juego que están realizando los Maristas, que aventajaron a sus rivales desde el comienzo del partido e incrementaron esa ventaja hasta el final. El dominio de los locales en la pintura está siendo clave en sus buenos resultados y así lo demostraron en este duelo, en el que los mejores fueron Daniel Brioa (Maristas) con 32 de valoración y David Quintana (BB) con 20.

FD Mérida 53 - ADC La Comuna Creativa 80

El conjunto de la capital extremeña no consigue levantar el vuelo y esta vez perdió en casa frente a ADC, que ya se sitúa al frente de la tabla clasificatoria y empieza a recordar al equipo que fueron en la pasada campaña. En el primer periodo los locales obtuvieron una pequeña ventaja durante algunos minutos que no fueron capaces de mantener y tras darle la vuelta el equipo cacereño, con un gran segundo cuarto, el encuentro ya no tuvo color. Destacaron Daniel Holgado (Mérida) con 15 de valoración y Daniel Cambero (ADC) con 22.

CBA Guadalupe 95 - AD Moraleja CB 61

City of Badajoz no se dejó amedrentar por el buen momento y los ánimos con los que llegaban los moralejanos y se llevaron con claridad el triunfo en un encuentro marcado por el parcial del primer cuarto (31-8), que complicó mucho el resto del partido a los visitantes. Markos Baknal (CBA) con 27 de valoración y José Carlos Quinta (Moraleja) con 23 firmaron los mejores números.

1ª Nacional Femenina - Liga Ribésalat (CLM-EXT)

San Antonio Cáceres Basket 50 - Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura “B” 87

En el esperado enfrentamiento entre los dos equipos cacereños el San Antonio no fue capaz de conseguir una ya ansiada primera victoria ante un potentísimo líder invicto, el Al-Qázeres. Las visitantes lograron vencer con superioridad en los cuatro periodos y siguen sin dejar dudas de que será muy complicado vencerles este año. Celia Rodríguez (SACC) con 17 de valoración y Laura Vasallo (Al-Qázeres) con 27 fueron las mejores.

Civitas Pacensis BB 49 - Baloncesto Polígono Toledo 56

El partido entre Civitas Pacensis y Polígono Toledo fue emocionante y no se resolvió hasta el último cuarto. La ligera ventaja obtenida en el primer periodo por el conjunto visitante pervivió hasta el final, pero entre medias existió mucha igualdad y las pacenses estuvieron cerca de lograr una remontada que finalmente no fue posible. María Bautista (BB) con 14 de valoración y Cristina Díaz-Miguel (Toledo) brillaron en el apartado estadístico.

Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura “B” 71 - Baloncesto Polígono Toledo 54

El filial de Al-Qázeres jugó su segundo encuentro del fin de semana ante Baloncesto Polígono Toledo, un duelo aplazado desde la segunda jornada. Las cacereñas tampoco tuvieron problemas para lograr el triunfo a pesar del gran juego que está mostrando el equipo toledano este curso, pues hasta la fecha habían conseguido permanecer invictas con cinco victorias. Una vez más, el arranque superlativo de Al-Qázeres (24-10) les sirvió para gestionar el resto del partido.