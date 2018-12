Al-Qázeres se la juega en ocho días frenéticos a todo o nada Pao Ferrari no ha podido entrenar con normalidad esta semana. :: A. M. Sin nervios, pero con responsabilidad, es como afrontará el arreón final en la lucha por una plaza en la Copa de la Reina MARÍA CORRAL Sábado, 22 diciembre 2018, 08:30

CÁCERES. La plaza en la Copa de la Reina se resiste, pero el Nissan Al-Qázeres no se rinde. Con tres jornadas aún por delante para conocer el vaticinio final, el cuadro extremeño no pierde la esperanza y saltará a la cancha Ángel Nieto de Zamora (19.30 horas) sin nervios pero sí con mucha responsabilidad.

Así lo ha manifestado el técnico Jesús Sánchez, quien en la rueda de prensa previa del partido ante Quesos el Pastor aseguró que, pese a la dificultad de medirse a rivales directos que tantearán el mismo objetivo, darán el máximo: «Llegamos con la moral de que en una semana nos jugamos todo. La liga ha ido transcurriendo poco a poco y ahora, en ocho días, hay tres partidos que son a cara o cruz y que van a determinar el orden final de la clasificación. La responsabilidad estará en dar lo mejor de nosotros».

Para el entrenador cacereño, las claves pasarán por competir bien y tener regularidad durante todo el encuentro. «Aunque veo a mi equipo favorito en el sentido de sacar una victoria en cualquier pista, no somos infinitamente superiores a ninguno como para creer que la tenemos asegurada. Tampoco somos inferiores. En los tres partidos tenemos opciones de ganar, pero puede pasar de todo. Tenemos que estar al 100% porque si no no vamos a ser capaces de ganar ninguno», manifestó de manera contundente horas antes del choque.

A esta responsabilidad se une además que no ha sido la mejor semana de entrenamientos para el Al-Qázeres. La preocupación por cuántas jugadoras estarán disponibles también ha hecho acto de presencia. Y es que, con Elena Corrales que no termina de recuperarse de sus dolencias y Pao Ferrari con molestias durante la semana, se prevé que ambas tengan que forzar para ayudar al equipo en una cita cuanto menos vital. Quien casi con total seguridad estará fuera de combate será María Romero, aún convaleciente de su lesión de rodilla.

Enfrente, según palabras del propio Jesús Sánchez, se colocará un equipo con «un cinco inicial muy completo con jugadoras con experiencia en liga», destacando Aleksandra Stanacev, Chelsea Nelson o Tamara Seda. Décimo en la tabla, Quesos el Pastor también cuenta en sus filas con exjugadoras verdes, como Laura Quevedo o Ameryst Alston. La escuadra zamora llega tras sucumbir en Valencia (63-47). Factor que puede ser un arma de doble filo.

Con 2018 a punto de llegar a su fin, desde la disciplina cacereña prefieren ir con cautela para afrontar las últimas tres citas del año. Tres enfrentamientos en apenas ocho días que determinarán el pase directo al sorteo que dictaminará los emparejamientos de cuartos del mayor torneo a nivel nacional. Sin tiempo siquiera para celebrar o lamentar lo que suceda hoy en tierras zamoranas, el Al-Qázeres recibirá en cuatro días a otro rival que también peleará por hacerse un hueco entre los ocho primeros, el Araski.