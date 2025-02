El Al-Qázeres, con mucho que ganar

J. CEPEDA CÁCERES Viernes, 4 de marzo 2022, 19:14 Comenta Compartir

Toda vez que el Alter Enersun Al-Qázeres ha logrado la permanencia en LF Challenge, al menos de forma virtual, la escuadra verde y amarilla tendrá ahora la oportunidad de presentar su candidatura para los playoffs de ascenso a la élite nacional. El equipo de Jesús Sánchez, que está a un triunfo de entrar en una zona noble de la tabla que ahora delimita el Paterna, con 10 victorias, visitará este sábado al Estepona (Pineda 19.45 horas).

A pesar de haber perdido su partido aplazado del pasado lunes frente al Zamora, el Estepona es uno de los equipos más en forma de la competición. Tal es así que las malagueñas suman cinco victorias consecutivas en lo que a las últimas jornadas correlativas se refiere. El Al-Qázeres, que también jugó este pasado lunes otro encuentro aplazado, llegará a esta cita tras sumar su novena victoria de la temporada después de derrotar con solvencia al Azkoitia.

Para este encuentro en tierras malagueñas, el cuerpo técnico del conjunto visitante tendrá el hándicap de las ausencias de Patri Vicente y Crystal Primm, quienes han estado tocadas durante la semana de trabajo. Desde el Al-Qázeres no se quiere arriesgar con el estado físico de ambas jugadoras, que no podrán vestirse de corto. De esta forma, Vujacic gozará previsiblemente de un mayor protagonismo sobre la cancha. Jesús Sánchez reconoce que su equipo llega «en un gran momento moral y anímicamente», pero lamenta la «rémora» que en el aspecto físico supone no contar con dos de sus jugadoras.

Respecto a su rival, Jesús Sánchez recela del potencial de la interior montenegrina Ana Pocek, la jugadora más valorada de la categoría tras liderar el ranking tanto de anotación como de rebotes. Del mismo modo, Sánchez reconoce la inversión realizada por el conjunto andaluz: «Es un equipo que ha ampliado mucho la rotación y tiene un bloque muy interesante. Si encuentra regularidad, puede ser un equipo muy peligroso en los playoffs».

Tras este partido, el Al-Qázeres tendrá la próxima semana una doble cita casera; el sábado ante el Canoe y el lunes, 14 de marzo, frente al Paterna. En definitiva, según explica el técnico del Al-Qázeres, se trata de tres partidos que resultarán «clave» para saber si las cacereñas pueden luchar finalmente por los playoffs de ascenso o si tienen que conformarse con copar la mejor posición posible más allá del noveno puesto.

