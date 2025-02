El Al-Qázeres sí tiene quien le escriba

Hay deportistas que aprovechan los impasses extensos de inactividad a causa de las lesiones de larga duración para jugar, incluso más, a la 'Play'. Otros/as para pasar tiempo añadido con la familia, viajar o leer, por ejemplo, además de las horas empleadas a la ... recuperación. La protagonista de esta historia, la jugadora del Alter Enersun Al-Qázeres Laura Chahrour (Valencia, 25 de marzo de 1995), es de otra pasta y utilizó las largas jornadas diarias para retomar una vieja afición a la que las responsabilidades de su profesión obligaron a guardar en un cajón. Y nada menos que la escritura, un proyecto que vio la luz en enero con la publicación de su libro 'Dirigiendo la cancha', que se puede comprar en Amazon o en la FNAC y que presenta este viernes a las 19.00 horas en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Cáceres.

Autobiográfica de la primera a la última de sus 146 páginas, la obra es un compendio de las experiencias vividas por la baloncestista valenciana, toda una trotamundos del deporte de la canasta con pasado en numerosos clubes españoles pero también en el extranjero, en lugares tan dispares como Suiza o Líbano. Curiosamente, del país árabe conserva los mejores recuerdos. Un libro que repasa su amplia trayectoria con la intención añadida de servir de inspiración, donde palabras como 'superación', 'disciplina' o 'autoconfianza' son denominadores comunes. A modo de resumen, refleja que tener talento y motivación es importante, pero se necesitan más rasgos distintivos para triunfar. «Este libro tiene dos caras. Es una autobiografía de mi experiencia y los países que he ido visitando gracias al baloncesto. Me siento muy privilegiada de poder contar muchísimas anécdotas y cosas que he ido sintiendo. La otra cara es la mentalidad que debes acompañar en determinadas situaciones durante tu carrera, circunstancias de la vida como deportista que he querido plasmar. De la motivación no se puede vivir, en cambio, cuando eres disciplinado llegas a tener un motor de vida y te lleva a rebasar la barrera del miedo en muchas situaciones y tener la confianza de seguir hacia delante y creer en uno mismo», relata la autora al ser cuestionada sobre el argumento.

Las lesiones son consustanciales al desempeño de cualquier deportista, sea de élite o no. En los últimos tiempos, la 'playmaker' del Al-Qázeres ha tenido muy mala suerte. La pasada campaña se rompió el ligamento cruzado en el primer entrenamiento, poniendo fin a la temporada antes del primer salto inicial. En la 23/24, tras ser renovada por el club cacereño, volvió a caer en el dique seco, esta vez por un problema menor –de menisco– que la apartó hasta hace apenas un mes que regresó. «Estoy agradecida de estar de nuevo en la pista tras una lesión grave de rodilla que no es nada fácil. También al club por contar conmigo un año más. En Cáceres he sido muy bien acogida, la verdad. Otros equipos no hubieran hecho eso por mí. Las lesiones van y vienen, cuando no te lo esperas aparecen, y a mí por segunda vez».

«A raíz de lesionarme supe sacar provecho y tener una oportunidad de crecer en otro ámbito que no conocía y me hacía mucha ilusión», explica respecto a la idoneidad de retomar una afición casi olvidada. Porque asegura que el baloncesto siempre se lo tomó como algo muy serio mientras la escritura era un 'simple' hobby menos serio que lo nornal es que no vaya a más. «Nunca pensé que fuera a hacer algo de este estilo, pero ahora me he visto más preparada que antes y me he atrevido a contar cosas que a lo mejor antes no me atrevía, además de que he tenido el tiempo que antes no tuve para hacerlo», destaca. El baloncesto le llegó antes, así que se convirtió en jugadora profesional. Con el infortunio de la lesión, la baloncestista se convirtió en escritora y ahora vuelve a vestirse de corto.

Comenta que el libro ha tenido mucha aceptación. Dice estar sorprendida por las ventas y su repercusión, habiendo recibido mensajes de recónditos lugares del planeta como México. «La verdad es que ha dado mil vueltas por el mundo, no me lo esperaba. No me imaginé que me escribieran entrenadores por ejemplo de México. Estoy muy agradecida de poder compartir mi historia y sobre todo que a cualquier persona le sirva. Me hubiera gustado que hubiera tenido más apoyo o acogida de mis compañeras, porque no se ven muchos libros de este estilo por parte de mujeres deportistas».

Canterana del extinto Ros Casares y de amplia trayectoria en España en Liga Femenina 2, de su etapa fuera de nuestras fronteras menciona con agrado su paso por el Homenetmen y el Beirut BC, donde levantó un título. Es el país de su padre y otros ascendientes vía paterna, pero nunca lo pisó hasta que se enroló en aquella liga. «Líbano fue inolvidable. Hay muchos prejuicios con estos países y hasta que no los vives es mejor no opinar. Me sorprendió que el baloncesto femenino allí tuviera mucho valor, incluso más que en España, y era equivalente al masculino. Yo intento aprovechar cada sitio al que voy, al final das tantas vueltas que aprendes y te hace sentir vivo».

Volviendo a España, Laura Chahrour tiene ahora en mente la eliminatoria de playoffs ante el Joventut cuya ida en el Multiusos es el sábado (18.00 horas). Reconoce que el equipo tuvo altibajos porque comenzó la liga muy bien y se vino abajo, pero lo importante, dice, es estar «preparadas y confiar en el equipo para estas finales, me da igual que sea el Joventut, al final en estos partidos puede pasar cualquier cosa». El Al-Qázeres tiene quien le motive, y, con permiso del maestro García Márquez, quien le escriba.