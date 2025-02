El Al-Qázeres defiende su buen comienzo en Mataró

Nada se hace más pesado para un equipo extremeño que ir a jugar a Cataluña (y viceversa, naturalmente). Casi 2.000 kilómetros en autobús (un millar de ida y otro de vuelta) son sin duda un condicionante a la hora de afrontar los partidos. Por ... suerte para el Al-Qázeres, acaba de arrancar la temporada y la victoria en su debut ante el Estepona le ha insuflado una buena dosis de energía.

La segunda jornada de competición en la Liga Femenina Challenge le lleva al extrarradio de Barcelona para visitar la cancha del Talenom Boet Mataró, que todavía no se ha estrenado en el torneo liguero. La razón es que, tras proclamarse campeón de la Lliga Catalana Challenge, la pasada semana disputó las semifinales de la Lliga Catalana. Se enfrentó a un gigante como el Cadi La Seu y la derrota por 90-54 fue entendible.

Y a pesar de ser un recién ascendido, el Mataró ha dado continuidad a la plantilla de la temporada pasada. Todas sus jugadoras son nacionales y no han llegado más que tres o cuatro piezas nuevas, como Alba Orois, Carla Balagué o Marta Solé.

«Es un equipo que ha hecho muy buena pretemporada y nos ha dado muchas señales de que va a competir muy bien. Sabe a lo que quiere jugar y en su pista es muy complicado», decía Jesús Sánchez en la previa del partido, que se disputará en el Polideportivo Municipal Eusebi Millán a partir de las 16.15 horas.

El Alter Enersun Al-Qázeres se gustó en su estreno como local y afrontará ahora su primera salida del curso a la búsqueda de la segunda victoria. Lo hará con Celia García formando ya parte del 'roster'. «Espero que pueda jugar algunos minutos, pero no lo puedo cuantificar. Dependerá de cómo se encuentre. Si no tiene sensaciones pronto y no se siente a gusto, igual hay que aguantar más. Lleva dos o tres semanas fuera y hay que ir con cautela. Y más en este mes de octubre que tenemos cinco partidos», señalaba el entrenador del equipo cacereño.

Tras regresar de Mataró, el Al-Qázeres no tendrá mucho tiempo para descansar. Deberá preparar los dos partidos de la semana próxima, ante Unicaja Mijas el jueves en el Multiusos y contra Picken Claret el sábado a domicilio.

«Es un mes para que todo el mundo ayude. El inicio de liga es un poco locura, porque luego el calendario se estabiliza. Pero es verdad que ahora cambia todo: entrenamientos, viajes, planificación de entrenamientos...», reconocía Jesús Sánchez. La clave del partido volverá a residir en «llevar el partido a un ritmo físico muy alto».