El Al-Qázeres cae tras tres prórrogas

El Al-Qázeres no salió vivo de la locura de partido que se vivió en Palma. Tres prórrogas tuvieron que disputarse, lo que recordó a ... aquel duelo de 2021 del conjunto cacereño frente al Barça CBS en el que se disputaron cuatro tiempos extra, para que el encuentro tuviese un ganador. Las soberbias actuaciones de Scott (30 puntos, con 15 de 15 desde el tiro libre) y Muadi (19 puntos y 18 rebotes) no fueron suficientes para contrarrestar el acierto exterior y la calidad de jugadoras como Vennema, Quirante y Mosby. Tras este nuevo varapalo, el equipo de Jesús Sánchez sufre la séptima derrota en los últimos ocho compromisos y pierde de manera matemática la opción de ser cabeza de serie de cara al playoff de ascenso.

Las defensas se impusieron a los ataques en los primeros compases del choque. El Al-Qázeres arrancó errático de cara al aro, algo que aprovechó el cuadro mallorquín para obtener las primeras ventajas del encuentro (7-0). Cinco minutos tardó el conjunto cacereño en conseguir su primer enceste, obra de Steff Martínez desde más allá del arco. Scott y Capel recortaron diferencias, pero un triple de Mosby y otro de Ciavarella volvieron a ampliar la renta de la escuadra anfitriona (17-10).

La intensidad defensiva del Azul Marino y el buen hacer de Vennema colocaron los dos dígitos de ventaja para el equipo mallorquín. Muadi trató de frenar el arreón de su rival, pero un triple de Quirante forzó a Jesús Sánchez a parar la contienda (25-14). El tiempo muerto surtió efecto de inmediato y tanto Muadi en la pintura como, sobre todo, Filipe en el lanzamiento exterior acercaron al Al-Qázeres en el marcador. Cuatro puntos seguidos de la propia Muadi empataron a 30 el duelo. No obstante, una canasta de Beatriz Royo y dos tiros libres de Quirante impidieron que la formación cacereña voltease el tanteador justo antes del descanso (34-33).

Mallorca: Quirante (17), Ciavarella (12), Tainta (4), Mosby (16) y De Sousa (7) -quinteto inicial-, Vennema (21), Ocete, Diarra (2), Arregui (10), Urbaniak y Beatriz Royo (2). 91 - 89 AL-Qázeres: Steff Martínez (5), Scott (30), Celia García (1), Filipe (13) y Capel (12) -quinteto inicial-, Muadi (19), Fontela (9), Hisado, Camila Martínez y Carmen Suárez. Parciales: 17-10, 17-23 (34-33), 16-6 (50-39), 13-24 (63-63), 11-11 (74-74), 8-8 (82-82), 9-7 (91-89).

Árbitros: Rodríguez Pérez (Colegio castellanoleonés) y Fuentes León (Colegio madrileño). Eliminaron a las jugadoras locales Mosby (min. 46) y Vennema (min. 50) y a las visitantes Fontela (min. 52) y Capel (min. 54).

Incidencias: Palau Municipal d'Esports Son Moix. 1.100 espectadores.

La segunda mitad empezó con dos errores bajo el aro del Al-Qázeres y dos triples del Azul Marino, uno de Quirante y otro de Mosby. Dos encestes de Muadi mantuvieron en partido a su equipo, pero la efectividad exterior del equipo mallorquín castigó de nuevo a las pupilas de Jesús Sánchez. La falta de acierto, unida a la precipitación de la escuadra cacereña, propició que el conjunto dirigido por Carles Martínez estirase su renta en los instantes finales del tercer acto (50-39).

Un triple de Vennema fue contestado por una canasta más adicional de Capel. Las pérdidas del Al-Qázeres complicaron sus opciones de victoria al permitir contraataques sencillos a su rival, pero un lanzamiento exterior de Fontela sobre la bocina de posesión avivó las esperanzas de poder luchar por la victoria (57-49). Sin embargo, seis puntos consecutivos de la alero neerlandesa Vennema frenaron el arreón de la formación cacereña. Nueve puntos seguidos de una desaparecida hasta ese momento Scott, siete de ellos desde la línea de personales, minimizaron la ventaja del Azul Marino (63-62). Celia García tuvo en su mano el triunfo con dos tiros libres, pero erró uno de los lanzamientos y el duelo se marchó a la prórroga (63-63).

El cuadro anfitrión se entonó en el inicio del primer tiempo extra con un triple de Mosby y otro de Arregui que colocaron una exigua renta a favor de las pupilas de Carles Martínez (71-67). Lejos de bajar los brazos, Muadi y Filipe tiraron de carácter para voltear el marcador a un minuto para el final (71-72). Un robo de Fontela y la templanza desde la línea de personales de Scott parecían certificar la victoria del Al-Qázeres, pero un triple de mérito de Quirante lo evitó y forzó una segunda prórroga (74-74).

El acierto de Scott adelantó de nuevo en el tanteador a su equipo. No obstante, el Azul Marino no se rindió. Cuatro tantos consecutivos de Ciavarella y un enceste de Vennema revirtieron la situación (82-80). Dos tiros libres de Capel igualaron la contienda y mandaron el choque a un tercer tiempo adicional (82-82). La formación mallorquina acusó en menor medida el cansancio y, gracias al acierto de Tainta y De Sousa, consiguió un parcial de 6-0 ante un Al-Qázeres que no supo responder a pesar de los intentos de Scott (91-89).