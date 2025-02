El Al-Qázeres busca invertir su dinámica fuera de casa

j. cepeda | cáceres Viernes, 26 de noviembre 2021, 18:11 Comenta Compartir

El paso adelante en cuanto a imagen dado por el Alter Enersun Al-Qázeres en las últimas semanas de competición no se ha traducido en resultados positivos. No obstante, el técnico del equipo, Jesús Sánchez, hace un llamamiento a sus jugadoras para el encuentro que el equipo extremeño disputará este sábado en la cancha madrileña de la calle Pez Volador frente al Canoe (20.00 horas): «Estamos compitiendo mucho mejor. La suerte no nos está acompañando, pero no por ello tenemos que dejar de hacer las cosas que estamos haciendo bien», espolea el entrenador.

La escuadra verde y amarilla tendrá la oportunidad de resarcirse de sus tres últimas derrotas consecutivas en finales apretados frente a un Canoe que iniciará la jornada con idéntico balance al del Al-Qázeres; tres victorias y siete derrotas. Tras una semana que ha servido a las visitantes para recuperarse «física y mentalmente», los últimos entrenamientos no han podido ser, sin embargo, óptimos en cuanto al rendimiento grupal, ya que tanto Patri Vicente como Crystal Primm se han perdido las últimas sesiones por sendas molestias físicas. Aunque se espera que la primera de ellas pueda recuperarse a tiempo de un golpe sufrido, la jugadora norteamericana está a expensas de la evolución de un esguince en uno de sus tobillos.

Tras una discreta primera parte de la competición en cuanto a resultados, en el seno del club cacereño se descarta, por el momento, dar un paso al frente para fortalecer una plantilla que se está demostrando corta. «Aunque el mercado nunca se deja de mirar por lo que pueda pasar, es complicado que vaya a haber refuerzos. La idea del club es que nos mantengamos con la gente que está», reconocía este viernes en sala de prensa el propio Jesús Sánchez.

El entrenador del Al-Qázeres considera, no obstante, que hay mimbres suficientes como para cambiar la dinámica, especialmente fuera de casa: «Si volvemos a hacer partidos como el que hicimos en Barcelona, eso nos servirá para ganar en muchas canchas», confía el preparador. Este sábado su equipo tendrá una nueva oportunidad para lograr la primera victoria a domicilio.

