LIGA FEMENINA El Al-Qázeres busca allanar el camino de la salvación Vasconcelos confía en una mejor versión de Carter. :: L. CORDERO Las extremeñas reciben esta noche en el Macayo (20.30 horas) a un Mann-Filter que llega al partido con necesidades J. CEPEDA CÁCERES. Miércoles, 9 octubre 2019, 09:08

Apenas cinco días después de su trabajada victoria ante el IDK Gipuzkoa, el Nissan Al-Qázeres regresa esta noche al cobijo del Serrano Macayo para jugarse las lentejas ante el Mann-Filter de Zaragoza (20.30 horas). El equipo dirigido por Ricardo Vasconcelos tendrá, de esta forma, la oportunidad de comenzar a ganar cierta tranquilidad en la tabla clasificatoria en su objetivo de la permanencia, siempre y cuando logre superar a su rival. Las extremeñas, sin Julia Melina por una lesión de rodilla, afrontan la cita de hoy con la moral alta tras un ejercicio baloncestístico previo en el que el máximo representante del baloncesto extremeño tiró de amor propio y de brega defensiva para protagonizar la remontada que le dio la primera victoria de la temporada.

Por su parte, el conjunto aragonés cuenta por derrotas sus dos únicos partidos disputados hasta la fecha. Las zaragozanas cedieron en el 'Open Day' ante el Perfumerías Avenida y la pasada jornada se vieron superadas por el Gernika por un contundente 48-68. Es por ello por lo que el equipo dirigido por Fabián Téllez necesita comenzar a sumar para que no aparezcan los fantasmas.

Sabedor de las urgencias de su rival, el técnico del Al-Qázeres espera que sus jugadoras puedan aprovechar el posible nerviosismo con el que Mann-Filter saltará a la cancha. No obstante, considera que la cita de hoy no será tarea fácil: «Somos conscientes de que será un partido igualado y difícil, pero posible de ganar. Es un rival que va a llegar con ganas de hacerlo bien porque viene con dos derrotas tras jugar con equipos muy fuertes». Vasconcelos presta especial atención al daño que las visitantes puedan hacer al contraataque y fija su particular reto en mejorar los índices del rebote defensivo, algo que está siendo una de las principales asignaturas pendientes del equipo en este inicio de campeonato liguero.

El técnico del cuadro verde también se refirió ayer a la base Arica Carter, quien todavía tiene camino por delante para completar su adaptación al baloncesto europeo. Aunque la jugadora norteamericana, que ha saboreado las mieles de la WNBA, ha evidenciado algunas píldoras de su verdadero potencial, aún tendrá que mejorar su problema con las faltas personales. De ella se espera, también, que comience a soltarse en la faceta atacante con el objetivo de que Jennie Simms no sea la única capaz de firmar grandes números: «Trabaja muy bien y tiene mucho talento. Lo va a hacer cada día mejor», defiende su entrenador. También asegura que cuando Arica Carter encuentre la mejor versión de sí misma las jugadoras del equipo se verán beneficiadas de este hecho con toda seguridad.

Ricardo Vasconcelos también refuerza el mensaje que lleva lanzando desde la pretemporada respecto a la fortaleza que su equipo ha de mostrar cuando juegue como local: «Los rivales aquí tienen que sufrir mucho». Del mismo modo, hace un guiño a las alrededor de 500 personas que el pasado viernes animaron a sus jugadoras, hasta el punto de asegurar que «el público del Serrano Macayo fue parte de la remontada». Hoy se confía en un nuevo triunfo que allane el camino de la permanencia.