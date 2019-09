LIGA FEMENINA Al-Qázeres cae ante Perfumerías Avenida Dragana Domuzin ante la visitante Inés Santibáñez. :: LORENZO CORDERO Las extremeñas, de más a menos, se vieron superadas por un equipo salmantino que solo pudo alinear a cuatro profesionales J. CEPEDA CÁCERES. Jueves, 12 septiembre 2019, 08:51

El Al-Qázeres completó ayer en el Serrano Macayo su segundo test de pretemporada con una derrota ante un mermado Perfumerías Avenida (51-59). En su hoja de balance, el técnico Ricardo Vasconcelos tuvo tiempo para anotar conclusiones positivas, como el digno nivel mostrado al inicio del encuentro, con otras menos buenas, como la falta intimidación y peso específico en la pintura, así como la poca clarividencia en el juego estático.

Las cacereñas comenzaron con un ritmo eléctrico y una propuesta arrolladora, con ambición en el rebote y rápidas transiciones para colocarse con un favorable 11-2 en los primeros cuatro minutos de juego. Aunque a las salmantinas les costó entrar en el partido, el Al-Qázeres no supo sacar todo el provecho a su provisional superioridad ante un cuadro que tan solo pudo alinear a cuatro jugadoras profesionales. No obstante, algunas de las júniors visitantes, como Inés Santibáñez, quien acabó lesionada, dejaron buenos detalles en un ejercicio de entereza global por parte de las de Miguel Ángel Ortega.

Tras el 20-8 favorable al Al-Qázeres en el primer cuarto, las locales mantuvieron parte de su renta para llegar al descanso con un 35-30 en el electrónico. Hasta entonces, el público presente en el Serrano Macayo había podido disfrutar de las acciones ofensivas de Arica Carter o de la entrega y garra de Ferreira en labores defensivas. Más dudas arrojó la pívot Diouf, quien todavía tendrá que mejorar sus prestaciones para ser resolutiva en la categoría. No obstante, la jugadora senegalesa fue creciendo con el paso de los minutos en cuanto a aportación.

Fue ya avanzado el tercer cuarto cuando Avenida se puso por primera vez por delante en el partido (41-42). Pese a ligar algunas acciones defensivas de buen nivel, el Al-Qázeres ya había perdido el fuelle de los diez primeros minutos de partido y cedió ante el juego pausado impuesto por Vilaró y por la superioridad de Hof y Gil bajo aros hasta llegar al 51-59 final.

Muchas bajas en el Avenida

Lo cierto es que el Perfumerías Avenida que ayer pisó el parqué del Serrano Macayo se parecerá en poco al que llegará a Cáceres en competición. El técnico Miguel Ángel Ortega no pudo contar con Silvia Domínguez por lesión. Tampoco jugaron Jewell Loyd, que ha logrado meterse en los playoffs por el anillo de la WNBA con Seattle, Maite Cazorla, Tiffany Hayes, Evelyn Akhator ni Érika de Souza, al no haberse incorporado ninguna de ellas al equipo por motivos diferenciados. En cambio, sí tuvieron sus primeros minutos de la pretemporada Karlie Samuelson y la propia Vilaró, con pasado en el Macayo. En el caso del Al-Qázeres fue María Romero la que no dispuso de minutos por molestias físicas.

La próxima cita preparatoria del cuadro cacereño tendrá lugar este próximo domingo ante el Estudiantes en tierras madrileñas.